Ông Nguyễn Việt Hùng làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 30/03/2026 16:02

(PLO)- Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Việt Hùng năm nay 48 tuổi, quê xã Bát Tràng, TP Hà Nội; có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Việt Hùng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XH

Ông Nguyễn Việt Hùng từng giữ các chức vụ như phó tổng giám đốc Tổng công ty HUD, chánh văn phòng Bộ Xây dựng, chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD.

Tháng 11-9-2024, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 3-2026, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu các ông Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Nguyễn Thanh Hà, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030.