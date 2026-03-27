Ông Trần Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 27/03/2026 11:09

(PLO)- Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 27-3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, với số phiếu tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trao hoa chúc mừng ông Trần Phong. Ảnh: XH

Ông Trần Phong đảm nhiệm vị trí thay ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, vừa được Trung ương giao nhiệm vụ mới.

Ông Trần Phong (52 tuổi) quê xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là tỉnh Quảng Trị. Ông có trình độ chuyên môn đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa từng giữ các chức vụ phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong. Ảnh: XH

Tháng 6-2025, Thủ tướng có quyết định chỉ định ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 11-2025, tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phong.