Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch, mở ra không gian phát triển đa cực 28/04/2026 18:21

Ngày 28-4, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, đồng thời tạo nền tảng để địa phương bứt phá trong giai đoạn mới.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng lại không gian và động lực phát triển trong bối cảnh mới.

Trước đó, cả Tây Ninh và Long An đều đã có quy hoạch được phê duyệt cho giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050. Sau khi thực hiện các chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp yêu cầu phát triển.

Phường Long An trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Hẳn, Tây Ninh sau hợp nhất sở hữu vị trí chiến lược quan trọng khi nằm ở điểm giao thoa giữa vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là cửa ngõ kết nối với Campuchia. Lợi thế liền kề TP.HCM giúp địa phương mở rộng liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế biên mậu và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Quy hoạch mới định hình không gian phát triển theo mô hình đa cực, gồm 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới. Trong đó, vùng công nghiệp - đô thị gắn với sự lan tỏa từ TP.HCM được xác định là đầu tàu tăng trưởng. Vùng kinh tế cửa khẩu tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái, trong khi vùng còn lại ưu tiên năng lượng tái tạo và kinh tế xanh.

Trung tâm Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới. Ảnh: HUỲNH DU

3 trung tâm phát triển đóng vai trò hạt nhân gồm: Tân Ninh - Long Hoa (văn hóa, du lịch, dịch vụ), Tân An (công nghiệp, đô thị thông minh) và Đức Hòa (hành chính - chính trị, logistics, công nghệ cao). Các hành lang kinh tế và trục động lực được thiết kế để tăng cường kết nối liên vùng, đặc biệt với khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, Tây Ninh phấn đấu hình thành các trục động lực trong thời gian sớm nhất, gồm: “Trục động lực Vành đai 3 - Vành đai 4 TP.HCM, Trục động lực TP.HCM- Tây Ninh - Đồng Tháp (trục Đường tỉnh ĐT.827E), Trục động lực Tân An - Bình Hiệp, Trục động lực Bình Chánh - Vành đai 4 - Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Trục động lực Đức Hoà, Trục động lực cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1)” và đặc biệt là trục kết nối 02 trung tâm Tân Ninh - Long An. Việc hình thành các trục động lực này chính là đòn bẩy then chốt, mang tính quyết định đối với thành công của quy hoạch.

Ở tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, Tây Ninh hướng tới trở thành tỉnh công nghiệp - dịch vụ phát triển, với nền công nghiệp hiện đại, thông minh, thân thiện môi trường; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du lịch và thương mại phát triển mạnh. Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng môi trường sống chất lượng cao, xã hội văn minh, quản trị hiện đại và năng lực cạnh tranh vượt trội.

Tây Ninh hướng tới trung tâm công nghiệp – dịch vụ vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: HUỲNH DU

Trong giai đoạn đến năm 2030, các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra ở mức cao so với mặt bằng chung cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân dự kiến đạt 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 8.000 - 8.500 USD; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp - xây dựng (55 - 56%), dịch vụ (26 - 27%), trong khi nông nghiệp còn 13 - 14%.

Đáng chú ý, tuyến vành đai biên giới không chỉ có ý nghĩa về quốc phòng - an ninh mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại biên mậu với Campuchia và khu vực tiểu vùng Mekong. Đây được xem là một trong những yếu tố then chốt giúp Tây Ninh tận dụng lợi thế cửa ngõ quốc tế.

Các đại biểu chúc mừng tại buổi công bố quy hoạch tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Để hiện thực hóa quy hoạch, Tây Ninh xác định hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ xác lập tầm nhìn dài hạn mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng mô hình phát triển mới – năng động, bền vững và thích ứng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Tây Ninh phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và từng bước vươn lên trở thành địa phương phát triển toàn diện trong khu vực.