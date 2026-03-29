Hình ảnh hiện trường xe khách 29 chỗ lao xuống vực sâu ở Tam Đảo 29/03/2026 16:32

(PLO)- Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ các nạn nhân trong vụ xe khách 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều hôm nay (29-3), tại km 20 quốc lộ 2B (thuộc địa phận xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), xe khách 29 chỗ lao xuống vực làm nhiều người bị thương.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: M.HƯƠNG

Vào thời điểm nêu trên, xe khách mang BKS 29B-098.xx do ông Lưu Đình Thanh (64 tuổi, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì nghi bị mất phanh. Chiếc xe đã lao nhanh rồi rơi xuống vực sâu.

Lực lượng chức năng tiếp cận, cứu các nạn nhân.

Nhờ phía dưới có có nhiều cây xanh nên chiếc xe được chặn lại không rơi sâu, không lật quay nhiều vòng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an và chính quyền địa phương, y tế đã có mặt tại hiện trường nỗ lực cứu người. Có bốn người bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo và BV Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu, điều trị vết thương.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách 29 chỗ. Ảnh: M.HƯƠNG

Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo các đơn vị y tế nhanh chóng cứu chữa các nạn nhân bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.