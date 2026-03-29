Nhà nghỉ 5 tầng cháy dữ dội, cảnh sát kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt 29/03/2026 17:16

(PLO)- Đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà nghỉ 5 tầng trên quốc lộ 13 (TP.HCM) khiến nhiều người mắc kẹt, lực lượng PCCC đã kịp thời giải cứu, hướng dẫn 6 người thoát nạn an toàn.

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, cho biết vừa kịp thời khống chế vụ cháy tại một nhà nghỉ trên quốc lộ 13, phường Bình Thạnh, đồng thời giải cứu 6 người thoát khỏi khu vực nguy hiểm.