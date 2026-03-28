Ô tô tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo 28/03/2026 17:30

(PLO)- Ô tô tải chở máy móc nông nghiệp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Đến 17 giờ ngày 28-3, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn vụ cháy ô tô tải, đồng thời giải phóng hiện trường tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, ông Vũ Văn Tâm, tài xế ô tô tải chở nhiều máy móc nông nghiệp đi trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hướng tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Ô tô tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: MT

Khi đến đoạn qua xã Thuận Bắc, gần nút giao Du Long, tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe nên tấp vào lề, mở cửa thoát thân. Ít phút sau, ngọn lửa bốc cháy bao trùm toàn bộ ô tô tải nên tài xế báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều xe chuyên dụng, cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng nhiều hàng hóa trên ô tô tải bị thiêu rụi.

Ô tô tải cháy trơ khung, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: MT

Tại hiện trường, xe tải hư hỏng nặng, phần sau xe bị cháy trơ khung. Vụ cháy khiến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt xe cục bộ. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.