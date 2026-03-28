Cảnh sát mời TikToker có 1 triệu lượt theo dõi làm việc về clip lái mô tô tốc độ cao ở biển Nha Trang 28/03/2026 15:40

(PLO)- Sau khi TikToker đăng tải clip lái mô tô nước chạy tốc độ cao trên biển Nha Trang, lực lượng cảnh sát giao thông đã gửi giấy mời người này lên làm việc.

Ngày 28-3, chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã gửi giấy mời mời một TikToker - chủ tài khoản tên “Bắp Kimochi” lên làm việc liên quan việc điều khiển mô tô nước có thể gây nguy hiểm tại khu vực biển ở phường Nha Trang.

Theo cơ quan chức năng, khu vực biển TikToker lái mô tô nước là nơi cấm sử dụng loại phương tiện này.

Hình ảnh TikToker Bắp Kimochi lái mô tô tốc độ cao trên biển Nha Trang. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tối 27-3, một tài khoản TikTok tên "Bắp Kimochi" có hơn 1 triệu lượt theo dõi đăng tải clip dài 54 giây, ghi lại cảnh chủ tài khoản lái mô tô nước tốc độ cao, chạy nhiều vòng tại bãi tắm công cộng ở Nha Trang.

Đáng chú ý, đây là khu vực phục vụ người dân và du khách tắm biển, không cho phép hoạt động mô tô nước. Clip đã thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết mô tô nước không được phép hoạt động tại các bãi tắm công cộng ở Nha Trang.

Tại Khánh Hòa loại hình mô tô nước chỉ được phép khai thác tại vùng biển của các khu du lịch, đảo và phải tuân thủ quy định an toàn, đặc biệt là hoạt động cách xa khu vực tắm biển. Việc sử dụng mô tô nước gần bãi tắm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách.

Hiện, tài khoản TikTok “Bắp Kimochi” đã gỡ clip chạy mô tô nước khỏi tài khoản cá nhân.