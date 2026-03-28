Vụ Thiếu tá công an hy sinh ở Khánh Hòa: Khởi tố hai bị can chống người thi hành công vụ 28/03/2026 10:22

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can liên quan trực tiếp dẫn đến việc Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải hy sinh trên sông Cái.

Ngày 28-3, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, ngụ xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Suối Hiệp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trần Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: TP



Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn liên quan trực tiếp dẫn đến việc Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh tại sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm vào ngày 21-3.

Thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch công tác của Công an xã Diên Lâm, tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra nắm tình hình việc khai thác cát trái phép tại sông Cái thuộc xã Diên Lâm.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 21-3, khi đến khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm, tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn đang hút cát trái phép từ dưới lòng sông.

Bị can Nguyễn Ngọc Thắng. Ảnh: TP

Ngay lập tức, tổ công tác tiếp cận các nghi phạm và yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên, Thắng và Tuấn không chấp hành hiệu lệnh, có hành vi cản trở, chống đối, không cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải tiếp cận bè.

Khi Thiếu tá Hải bơi theo để ngăn chặn các nghi phạm bỏ trốn thì bị đuối nước, tử vong.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị chức năng thu thập, củng cố hồ sơ, truy xét các nghi phạm. Sau khi xác định những người liên quan, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.