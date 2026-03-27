Lên Facebook xúc phạm CSGT sau khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn 27/03/2026 18:08

(PLO)- Sau khi bị cảnh sát lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông ở Khánh Hòa lên mạng xã hội đăng bài xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông.

Ngày 27-3, Công an phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý ông NTT (40 tuổi, ngụ phường Ba Ngòi) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên mạng xã hội.

Ông NTT làm việc với cơ quan công an. Ảnh: BN

Trước đó, hôm 25-3, ông T bị Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Ranh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa lập biên bản vi phạm hành chính vì vi phạm nồng độ cồn.

Tuy nhiên, sau đó ông NTT đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung xúc phạm lực lượng CSGT và cá nhân một chỉ huy Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Ranh.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Ba Ngòi đã mời ông NTT lên làm việc. Tại đây, ông NTT thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải và đăng bài công khai xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.