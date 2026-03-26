Nữ du khách kiệt sức, gọi cấp cứu khi leo núi Cô Tiên 26/03/2026 14:43

(PLO)- Nữ du khách bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) được lực lượng cứu hộ kịp thời.

Ngày 26-3, chỉ huy Trung tâm 114 Khánh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết các lực lượng của đơn vị vừa cứu sống một du khách nước ngoài bị kiệt sức khi leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang).

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 đã nhận thông tin cần hỗ trợ một du khách nước ngoài có dấu hiệu kiệt sức khi leo núi Cô Tiên.

Lực lượng chức năng đưa nữ du khách xuống núi. Ảnh: MS

Lúc này, Trung tâm chỉ huy 114 đã liên hệ với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 (đội 9) thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa. Nhận tin báo, đội 9 đã điều xe chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường.

Sau khi vượt qua địa hình dốc cao, hiểm trở, các cán bộ, chiến sĩ đội 9 đã phối hợp với lực lượng cấp cứu 115 tìm thấy nạn nhân lúc 12 giờ 5 phút cùng ngày.

Sau khi tiếp cận người bị nạn, lực lượng tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và sử dụng cáng chuyên dụng của cơ quan y tế di chuyển người bị nạn xuống núi.

Đến 12 giờ 23 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn xuống núi an toàn và bàn giao cho đơn vị cấp cứu 115 để chăm sóc y tế.

Theo cơ quan chức năng, nữ du khách nước ngoài bị nạn là bà Kim Bùi (65 tuổi, quốc tịch Australia). Bà Kim Bùi được xác định bị đuối sức trong lúc leo núi Cô Tiên.

Núi Cô Tiên là một điểm du lịch trekking tự phát với địa hình dốc cao, được nhiều người lựa chọn leo trải nghiệm. Tuy nhiên, đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc như du khách đi lạc, đuối sức.