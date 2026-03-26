Thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở cứu cụ ông mắc kẹt trong căn nhà cháy được khen 26/03/2026 18:07

Chiều 26-3, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết phường đã tổ chức biểu dương, khen thưởng anh Đỗ Văn Thành Tài, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở tổ dân phố Phước Thọ 2, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang trao giấy khen cho anh Đỗ Thành Tài. Ảnh: TM

Theo ông Tây, việc biểu dương anh Đỗ Thành Tài nhằm ghi nhận lòng dũng cảm, quên mình vì nhân dân của thành viên lực lượng tham gia bảo vệ trật tự ở địa phương. Đồng thời, qua đây mong muốn nhân rộng mô hình gương người tốt, việc tốt trên địa bàn.

Như PLO đã thông tin, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà bốn tầng trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang. Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán, tìm cách báo cho chủ nhà dập lửa.

Thời điểm này, anh Đỗ Văn Thành Tài, thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Nha Trang, nghe tiếng tri hô nên lập tức chạy đến hiện trường.

Khi anh Tài đến nơi, cửa căn nhà đang đóng chặt. Sau khi tìm cách dập lửa, anh được một cụ bà ra mở cửa và báo tin còn cụ ông đang ở tầng 2, không thể tự di chuyển.

Ngay lập tức, anh Tài lao lên tầng 2, phá cửa phòng ngủ rồi cõng cụ ông thoát ra ngoài. “Đám cháy lúc này đã bùng phát dữ dội tại tầng ba. Tôi chỉ biết phải đưa cụ ông rời khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt để đảm bảo an toàn” - anh Tài kể.

Sau khi đưa cụ ông Nguyễn Văn Hiền (75 tuổi) đến nơi an toàn, anh Tài tiếp tục lao lên các tầng trên để kiểm tra thêm người bị nạn. Khi xác định không còn ai mắc kẹt, anh mới rời khỏi hiện trường.