2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang lãnh án 28/03/2026 12:55

Ngày 28-3, lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với TAND tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm đối với kiểm sát viên liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ xảy ra tại Ban quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang (BQLDV Nha Trang).

Phiên tòa rút kinh nghiệm

Lãnh đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng nhấn mạnh, thông qua việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử trong giải quyết các vụ án hình sự.

Vụ án có sự tham gia của nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ảnh: AB

Một trong những lý do vụ án nêu trên được chọn là phiên tòa rút kinh nghiệm vì tính chất đặc biệt. Theo đó, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án có sáu bị cáo gây thiệt hại số tiền hơn chín tỉ đồng cho nhà nước, làm mất đi bản chất cạnh tranh, minh bạch của hoạt động đấu thầu. Ngoài ra, hành vi nhận hối lộ xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư.

Vụ án có các luật sư của Đoàn Luật sư TP Hà Nội và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tham gia theo yêu cầu bào chữa cho các bị cáo, do đó VKSND tỉnh Khánh Hòa (Phòng 1) và TAND tỉnh Khánh Hòa chọn làm phiên tòa rút kinh nghiệm.

Thủ đoạn để giúp doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu

Trong vụ án này, VKS truy tố bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sâm, Giám đốc Ban quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang; Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật, Tổ trưởng tổ thẩm định nhà thầu cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Bốn bị cáo còn lại, gồm: Trịnh Doãn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Lợi; Phan Thị Như Thủy, Giám đốc Công ty TL Nha Trang; Hồ Đắc Chạy, Phó giám đốc Công ty TNHH Duy Nguyên và Đỗ Thị Thúy Vân, nhân viên Công ty TNHH Dũng Lợi cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên, trong thời gian từ tháng 1-2022 đến tháng 1-2024, BQLDV Nha Trang được UBND TP Nha Trang giao chủ đầu tư bốn dự án đầu tư xây dựng nâng cấp vỉa hè phía Đông và Tây đường Trần Phú. Bốn dự án có tổng số tiền gần 39,4 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: AB

Trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án trên, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sâm, Nguyễn Văn Cường can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Dũng Lợi trúng thầu và hưởng lợi bất hợp pháp.

Bị cáo Phan Thị Như Thủy, Giám đốc Công ty TL Nha Trang là nhà thầu tư vấn, trực tiếp thực hiện lập hồ sơ mời thầu, thường xuyên trao đổi nội dung với Nguyễn Văn Cường để đưa các điều kiện về năng lực, nhân sự chủ chốt và kinh nghiệm trong các hồ sơ mời thầu, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Bị cáo Hồ Đắc Chạy, Phó giám đốc Công ty TNHH Duy Nguyên là nhà thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật đã liên hệ, trao đổi, tiết lộ thông tin giúp Công ty TNHH Dũng Lợi nắm trước các nội dung, như: Đơn giá đá granit, tài liệu liên quan đến các bản vẽ phân luồng giao thông và thuyết minh trước khi tổ chức đấu thầu.

Hành vi của bị cáo Phan Như Thủy, Hồ Đắc Chạy đã giúp sức cho Nguyễn Thị Hồng Sâm, Nguyễn Văn Cường thực hiện trái quy định pháp luật về đấu thầu, diễn ra trong suốt quá trình triển khai đấu thầu thi công bốn công trình nêu. Mục đích là nhằm giúp sức, tạo điều kiện cho Công ty Dũng Lợi dự thầu và trúng thầu.

Trong khi đó, bị cáo Trịnh Doãn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Lợi, là nhà thầu thi công đã có hành vi chỉ đạo Đỗ Thị Thúy Vân, nhân viên công ty thực hiện gian lận trong đấu thầu, cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu bốn gói thầu thi công xây dựng nêu trên để được xét trúng thầu, hưởng lợi bất hợp pháp.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sâm, Nguyễn Văn Cường, Trịnh Doãn Dũng, Phan Thị Như Thủy, Hồ Đắc Chạy, Đỗ Thị Thúy Vân đã vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước với tổng số tiền hơn 9,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian từ 2019 đến 2024, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sâm, Nguyễn Văn Cường đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Nha Trang.

Hai bị cáo này đã trực tiếp nhận số tiền hơn 1,24 tỉ đồng từ các nhà thầu tư vấn sau khi thanh quyết toán các hợp đồng để thực hiện việc chỉ định các gói thầu tư vấn do BQLDV Nha Trang làm chủ đầu tư.

Từ các cáo buộc trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Sâm 12 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ; bốn năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt của hai tội là 16 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường bị tuyên phạt 12 năm tù về tội nhận hối lộ; ba năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt của hai tội là 15 năm 6 tháng tù.