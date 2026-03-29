Đang bán nước dưới tầng trệt, chủ nhà trên đường Lê Văn Khương thấy lầu một bốc cháy 29/03/2026 11:30

(PLO)- Đang bán nước cho khách dưới tầng trệt, người đàn ông tại xã Đông Thạnh, TP.HCM hốt hoảng phát hiện cháy tại khu vực lầu một vào sáng nay.

Ngày 29-3, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, khói đen bất ngờ bốc lên từ lầu một căn nhà trên đường Lê Văn Khương. Người dân phía đối diện phát hiện đám cháy đã hô hoán, báo cho chủ nhà và gọi cơ quan chức năng.

Chủ nhà cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ ông đang chở con nhỏ ra ngoài. Riêng ông đang bán nước cho khách tại tầng trệt nên không hay biết phía trên lầu bị cháy.

Khói lửa bốc lên từ căn nhà cháy. Ảnh: H. TÂM

Ngay khi nghe tiếng tri hô, chủ nhà cùng hàng xóm huy động nhiều bình chữa cháy mini dập lửa. Khi mọi người chạy lên lầu một, lửa đã bao trùm các tấm nệm, khói đen mù mịt gây ngạt. Tuy nhiên, người dân vẫn nỗ lực phun bọt chữa cháy để khống chế, không cho ngọn lửa cháy lan sang khu vực lân cận.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến một số vật dụng trong căn nhà hư hỏng. Ảnh: H. TÂM

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hỏa hoạn làm hư hỏng nhiều vật dụng tại lầu một gồm hai tấm nệm, tivi, máy lạnh và một số đồ dùng khác. Rất may khu vực kinh doanh quán nước tại tầng trệt không bị ảnh hưởng.

Bước đầu, chủ nhà nhận định nguyên nhân cháy do chập điện. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.