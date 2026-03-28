Quên túi xách chứa tiền, vàng, kim cương trị giá 3 tỉ trên taxi 28/03/2026 16:59

(PLO)- Sau tám giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Hội, TP.HCM đã tìm thấy túi xách chứa tiền, vàng, kim cương trị giá 3 tỉ đồng bị bỏ quên trên taxi để trao trả hành khách.

Rạng sáng 28-3, Công an phường Vĩnh Hội tiếp nhận tin báo của bà Đào Khánh Hồng (66 tuổi, ngụ phường Minh Phụng) về việc để quên túi xách trên xe taxi Xanh SM tại khu vực chung cư số 01 Tôn Thất Thuyết.

Theo trình báo, trong túi xách có khoảng 20 triệu đồng tiền mặt, 9 chỉ vàng 9999, một đôi bông tai kim cương 9 ly, một sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng. Tổng giá trị tài sản ước tính trên 3 tỉ đồng.

Công an phường Vĩnh Hội nhanh chóng tìm, trao trả tài sản bỏ quên trên xe taxi cho người dân. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Hội khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy tìm phương tiện liên quan. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định và mời anh Nguyễn Văn Trọng (36 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), là tài xế taxi Xanh SM, đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Trọng đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được, đồng thời phối hợp để trao trả lại cho người bị mất. Qua kiểm tra, số tài sản hoàn toàn đúng với nội dung trình báo ban đầu.

Công an phường Vĩnh Hội sau đó đã hoàn tất thủ tục, trao trả đầy đủ tài sản cho bà Hồng theo đúng quy định. Nhận lại tài sản, bà Hồng xúc động bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với lực lượng công an và tài xế taxi vì đã tận tình hỗ trợ.

Theo Công an phường Vĩnh Hội, vụ việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân của lực lượng Công an mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự trung thực, nghĩa tình trong cộng đồng. Đặc biệt, hành động của anh Nguyễn Văn Trọng là tấm gương đáng trân trọng, cần được biểu dương và nhân rộng.

Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, sử dụng phương tiện công cộng cần chú ý bảo quản tài sản cá nhân, kiểm tra kỹ trước khi rời xe. Trường hợp phát hiện mất tài sản, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.