Giá mực xà kỷ lục, có tàu cá Quảng Ngãi thu gần chục tỉ đồng 09/05/2026 14:09

Những ngày gần đây, giá mực xà khô lập đỉnh mới chưa từng có giúp nhiều tàu cá Quảng Ngãi trúng đậm. Sau hơn 2 tháng bám biển Trường Sa, có tàu đạt doanh thu gần 9 tỉ đồng, thuyền viên thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Phấn khởi được mùa, được giá

Sau hơn 2 tháng lênh đênh trên ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 95579 TS của ngư dân Phạm Tiếng (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vừa cập cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) với gần 28 tấn mực xà khô.

Quảng Ngãi là địa phương có đội tàu cá hành nghề mực xà đông đảo.

Không khí tại cảng cá nhộn nhịp khi giá mực xà khô năm nay tăng cao kỷ lục, dao động khoảng 315.000 - 317.000 đồng/kg. Riêng chuyến biển của ông Tiếng đạt doanh thu gần 9 tỉ đồng.

Theo ông Tiếng, tàu có 51 lao động, hành nghề câu mực tại khu vực Trường Sa. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, hậu cần và nhân công, mỗi thuyền viên có thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng, cá biệt có người gần 180 triệu đồng.

Không khí phấn khởi trên tàu mực xà khi cập bến với hàng chục tấn mực khô, thu gần chục tỉ đồng.

“Làm nghề câu mực mấy chục năm nay nhưng chưa khi nào thấy giá mực cao như năm nay. Những năm trước giá chỉ khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg, đi biển hơn 2 tháng chỉ đủ trang trải. Năm nay thời tiết thuận lợi, mực nhiều, giá tăng gấp đôi nên anh em ai cũng phấn khởi”, ông Tiếng chia sẻ.

Ngư dân phấn khởi vì được mùa mực xà trong khi giá mực tăng cao.

Không riêng tàu của ông Tiếng, tàu cá QNg 90541 TS của ngư dân Hồ Văn Long, cùng trú thôn Mỹ Tân, cũng vừa trở về sau gần 2 tháng bám biển với sản lượng gần 30 tấn mực xà khô.

Ông Long cho biết nhiều năm làm nghề nhưng hiếm khi ngư dân gặp một mùa biển “đậm kép” như hiện nay khi vừa được mùa vừa được giá. Sau khi trừ chi phí, nhiều lao động thu nhập hơn 100 triệu đồng, người cao nhất khoảng 150 triệu đồng.

Thành quả xứng đáng

Đằng sau những chuyến biển bạc tỉ là chuỗi ngày lao động cực nhọc giữa đại dương của ngư dân câu mực xà.

Để săn mực, khoảng 16 giờ mỗi ngày, tàu mẹ bắt đầu thả hàng chục chiếc thúng câu rải rác trên biển, mỗi thúng cách nhau khoảng 0,3 hải lý. Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tàu mới quay lại thu gom.

Cận cảnh một tàu mực xà của ngư dân Quảng Ngãi.

Suốt đêm giữa biển khơi, mỗi ngư dân một mình trên chiếc thúng nhỏ, thức trắng giữa sóng gió để câu mực. Công việc không chỉ nặng nhọc mà còn thường xuyên đối mặt nguy cơ dông lốc, tai nạn hoặc thời tiết xấu bất ngờ.

“Thu nhập cao nhưng không phải ai cũng câu được nhiều như nhau. Để có số tiền trăm triệu, ngư dân phải đánh đổi bằng hàng tháng trời lênh đênh ngoài biển. Đã có ngư dân vĩnh viễn không trở về sau những chuyến biển này”, ông Long nói.

Cận cảnh con mực xà ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt, phơi khô.

Theo thống kê, toàn xã Bình Sơn hiện có hơn 400 tàu cá, trong đó nghề câu mực xà chiếm hơn 160 chiếc. Khoảng 60 tàu hoạt động dài ngày từ 2 - 3 tháng trên ngư trường Trường Sa, số còn lại đi ngắn ngày khoảng một tháng. Mỗi tàu thường có từ 45 - 50 lao động.

Ngoài tiêu thụ trong nước, mực xà khô của ngư dân Quảng Ngãi còn được xuất khẩu sang thị trường Thái Lan và Trung Quốc.

Mực được thương lái thu mua, chuyển lên xe tải chở đi tiêu thụ nhiều nơi trong nước và nước ngoài.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn, cho biết các tàu câu mực xà công suất lớn năm nay đều đạt sản lượng cao, bình quân từ 25 - 30 tấn/tàu.

“Giá mực hiện dao động 315.000 - 317.000 đồng/kg, đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Việc được mùa, được giá tạo động lực lớn để ngư dân yên tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Pháo nói.