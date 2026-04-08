Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
LENS
Góp ý bài viết
Liên hệ tòa soạn
Xã hội
Lộc biển của ngư dân Quảng Ngãi giữa bão giá nhiên liệu
08/04/2026 16:42
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Nhiều tàu cá xa bờ cập cảng, mang theo đầy ắp lộc biển trở về sau nhiều ngày lênh đênh.
Những ngày này, tại cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), không khí trở nên nhộn nhịp khi nhiều
tàu cá
xa bờ liên tục cập bến sau những chuyến vươn khơi dài ngày.
Video: Lộc biển của
ngư dân
Quảng Ngãi giữa bão giá nhiên liệu.
Những khoang cá đầy ắp được khẩn trương bốc dỡ lên bờ, mang theo niềm vui của ngư dân, nhưng cũng xen lẫn không ít nỗi lo trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.
Sau gần 25 ngày khai thác trên ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 97089 TS của ngư dân Đỗ Văn Chì (trú xã An Phú, tỉnh
Quảng Ngãi
) trở về với sản lượng hơn 8 tấn cá các loại như cá sọ dừa, cá hồng gù, cá mú, cá sộp…
Ngay khi con tàu vừa cập cảng, nhiều thương lái đã chờ sẵn. Hàng tấn cá tươi đủ loại được lần lượt chuyển lên bờ trong niềm phấn khởi của các ngư dân.
Đây là thành quả sau gần một tháng lao động cật lực trên biển.
Trong khoang tàu, nhiều loại cá giá trị cao được xếp thành từng lớp, xen lẫn với các lớp đá. Ông Chì cho biết, 8 tấn cá này có giá trị khoảng 500 triệu đồng.
Tương tự, tàu cá QNg 92103 TS của ngư dân Đinh Văn Danh (trú xã An Phú) sau chuyến biển kéo dài 22 ngày cũng khai thác được hơn 6 tấn cá, thu về khoảng 380 triệu đồng.
Cân cá trước khi chuyển lên xe chở đi các nơi tiêu thụ.
Niềm vui của các ngư dân sau nhiều ngày lao động miệt mài trên biển.
Nhiều tàu cá xa bờ cập cảng cá Tịnh Kỳ để bán cá sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Dù giá nhiên liệu tăng cao, các ngư dân Quảng Ngãi vẫn kiên trì vươn khơi, bám biển.
Theo các thương lái tại cảng cá Tịnh Hòa, giá hải sản thời gian qua có tăng nhưng không tương xứng với mức tăng của nhiên liệu. Hiện cá bè được thu mua khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg, cá sọ dừa 40.000 - 45.000 đồng/kg, cá hồng gù dao động 130.000 - 135.000 đồng/kg…
Dù còn nhiều khó khăn, ngư dân Quảng Ngãi vẫn kiên cường bám biển, linh hoạt thích ứng để duy trì sinh kế. Những khoang cá đầy mỗi lần cập bến không chỉ mang lại thu nhập mà còn tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vươn khơi, góp phần giữ vững hoạt động khai thác trên các ngư trường truyền thống.
từ khóa
#Quảng Ngãi
#lộc biển
#ngư dân
#bão giá nhiên liệu
Đọc nhiều
Tiện ích
Tiện ích
Lịch tư vấn pháp luật
Bạn đọc góp ý
Liên hệ quảng cáo
Thông tin tòa soạn
Dịch vụ công CATP
Chế độ tối
Tin mới
Danh mục
Tất cả chuyên mục
Thời sự
Chính trị
Thời luận
Chính kiến
Cùng lên tiếng
Pháp luật
Chat với chuyên gia
Chính sách mới
Luật và đời
Kinh tế
Pháp lý 4.0
Quản lý
Doanh nghiệp - Cộng đồng
Phát triển Xanh
Gỡ vướng pháp lý
Đơn vị tiêu biểu
Tài chính Xanh
Đô thị
Giao thông
Môi trường
An ninh trật tự
Hồ sơ phá án
Quốc tế
Sự kiện
Quân sự
Muôn mặt
Xã hội
Giáo dục
Chọn trường - Chọn nghề
Sức khỏe
Bác sĩ online
Văn hóa
Ăn sạch sống khỏe
Thể thao
Trong nước
Quốc tế
Fair Play
Các môn khác
Video
Bạn đọc
Ý kiến bạn đọc
Tôi muốn hỏi
Cải chính
Tổ ấm tôi mơ
Thị trường - Tiêu dùng
Nhịp sống đô thị
Đèn trên biển
Thư viện ảnh
Chuyện ra khơi
Tin tức
Tài chính - Ngân hàng
Pháp lý cho kiều bào
Xe và Luật
Bất động sản
Kỷ nguyên số
Văn bản pháp luật
Trang địa phương
Video
E-Magazine
Infographic
Ảnh
Story
LENS
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng