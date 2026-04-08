Lộc biển của ngư dân Quảng Ngãi giữa bão giá nhiên liệu

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Nhiều tàu cá xa bờ cập cảng, mang theo đầy ắp lộc biển trở về sau nhiều ngày lênh đênh.

Những ngày này, tại cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), không khí trở nên nhộn nhịp khi nhiều tàu cá xa bờ liên tục cập bến sau những chuyến vươn khơi dài ngày.
Những khoang cá đầy ắp được khẩn trương bốc dỡ lên bờ, mang theo niềm vui của ngư dân, nhưng cũng xen lẫn không ít nỗi lo trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.
Sau gần 25 ngày khai thác trên ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 97089 TS của ngư dân Đỗ Văn Chì (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) trở về với sản lượng hơn 8 tấn cá các loại như cá sọ dừa, cá hồng gù, cá mú, cá sộp…
Ngay khi con tàu vừa cập cảng, nhiều thương lái đã chờ sẵn. Hàng tấn cá tươi đủ loại được lần lượt chuyển lên bờ trong niềm phấn khởi của các ngư dân.
Đây là thành quả sau gần một tháng lao động cật lực trên biển.
Trong khoang tàu, nhiều loại cá giá trị cao được xếp thành từng lớp, xen lẫn với các lớp đá. Ông Chì cho biết, 8 tấn cá này có giá trị khoảng 500 triệu đồng.
Tương tự, tàu cá QNg 92103 TS của ngư dân Đinh Văn Danh (trú xã An Phú) sau chuyến biển kéo dài 22 ngày cũng khai thác được hơn 6 tấn cá, thu về khoảng 380 triệu đồng.
Cân cá trước khi chuyển lên xe chở đi các nơi tiêu thụ.
Niềm vui của các ngư dân sau nhiều ngày lao động miệt mài trên biển.
Nhiều tàu cá xa bờ cập cảng cá Tịnh Kỳ để bán cá sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Dù giá nhiên liệu tăng cao, các ngư dân Quảng Ngãi vẫn kiên trì vươn khơi, bám biển.
Theo các thương lái tại cảng cá Tịnh Hòa, giá hải sản thời gian qua có tăng nhưng không tương xứng với mức tăng của nhiên liệu. Hiện cá bè được thu mua khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg, cá sọ dừa 40.000 - 45.000 đồng/kg, cá hồng gù dao động 130.000 - 135.000 đồng/kg…
Dù còn nhiều khó khăn, ngư dân Quảng Ngãi vẫn kiên cường bám biển, linh hoạt thích ứng để duy trì sinh kế. Những khoang cá đầy mỗi lần cập bến không chỉ mang lại thu nhập mà còn tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vươn khơi, góp phần giữ vững hoạt động khai thác trên các ngư trường truyền thống.
