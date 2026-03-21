Ngư dân Quảng Ngãi khui hầm cá ngừ đại dương, 3-4 người khiêng không xuể
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Mở hầm, bên trong đầy ắp những con cá ngừ trọng lượng hàng chục kg, cần tới 3-4 người khiêng.
Sau gần nửa tháng lênh đênh trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 98228 TS của ngư dân Nguyễn Công Định (trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) cập cảng Tịnh Hòa với khoang tàu đầy ắp cá.
Ông Định nhẩm tính, với gần 3 tấn cá, bán ra được khoảng 150 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm và các khoản khác hơn 60 triệu đồng, chuyến biển này còn lại khoảng 90 triệu đồng.
Các thuyền viên mở hầm bảo quản cá, bên trong hầm đá lạnh là đầy ắp cá ngừ đại dương được sắp lớp ngay ngắn.
Cá được xếp gọn gàng, theo lớp và dùng đá xay nhuyễn và đóng thùng xốp kỹ lưỡng để ướp đảm bảo độ tươi trước khi vận chuyển.