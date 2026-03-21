Ngư dân Quảng Ngãi khui hầm cá ngừ đại dương, 3-4 người khiêng không xuể 21/03/2026 12:54

(PLO)- Mở hầm, bên trong đầy ắp những con cá ngừ trọng lượng hàng chục kg, cần tới 3-4 người khiêng.

Sau gần nửa tháng lênh đênh trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 98228 TS của ngư dân Nguyễn Công Định (trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) cập cảng Tịnh Hòa với khoang tàu đầy ắp cá.

Tàu cá Qng 98228 TS cập cảng Tịnh Hòa.

Ông Định nhẩm tính, với gần 3 tấn cá, bán ra được khoảng 150 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm và các khoản khác hơn 60 triệu đồng, chuyến biển này còn lại khoảng 90 triệu đồng.

Tàu vừa cập cảng đã có nhiều thương lái đợi sẵn. Trong đó, cá ngừ đại dương được thu mua riêng, đóng thùng và chuyển lên xe tải vận chuyển đi các nơi.

Các thuyền viên mở hầm bảo quản cá, bên trong hầm đá lạnh là đầy ắp cá ngừ đại dương được sắp lớp ngay ngắn.

Ngư dân vui mừng trước thành quả sau nửa tháng lao động trên biển.

Thuyền viên dùng vòi phun nước cho đá tan ra, sau đó chuyển cá trong khay lên bờ. Với cá ngừ đại dương, 3-4 người cùng nhau kéo, khuân lên cảng cá. Với những con cá trọng lượng lớn, ngư dân dùng dây buộc vào thân cá rồi dùng máy tời kéo lên.

Nhân viên kỹ thuật của công ty thu mua cân và kiểm tra chất lượng thịt cá ngừ. Trung bình mỗi con cá nặng 40-50 kg

Kiểm tra chất lượng thịt của cá ngừ

Con cá kiếm nặng gần 120kg.

Cá được xếp gọn gàng, theo lớp và dùng đá xay nhuyễn và đóng thùng xốp kỹ lưỡng để ướp đảm bảo độ tươi trước khi vận chuyển.

Theo ông Định, tàu của ông hành nghề lưới rê, chuyên khai thác cá ngừ ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến biển thường kéo dài khoảng một tháng và cần chuẩn bị khoảng 4.500 lít dầu.