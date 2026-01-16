Giá mực xà 'phi mã' chưa từng có, ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm mùa Tết 16/01/2026 07:28

(PLO)- Giá mực xà tại Quảng Ngãi đã cao đến 300.000 đồng/kg và neo suốt nhiều tháng qua.

Suốt nhiều tháng qua, giá mực xà tại Quảng Ngãi duy trì ở mức cao kỷ lục 270.000 – 300.000 đồng/kg. Giá bán ổn định, đầu ra thuận lợi giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, tăng thu nhập và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí phấn khởi.

Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư cụ, lương thực, thực phẩm để ra khơi khai thác mực xà.

Những ngày cận Tết, tại cửa biển Sa Cần (thuộc xã Bình Sơn và xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), không khí sản xuất nhộn nhịp trở lại. Từ sáng sớm, tàu thuyền liên tục cập bờ sửa máy, tiếp nhiên liệu, chuẩn bị nhu yếu phẩm để tranh thủ những ngày biển êm ra khơi.

Sau thời gian dài phải nằm bờ do thời tiết bất lợi, các chuyến biển cuối năm mang theo nhiều kỳ vọng hơn khi giá mực xà giữ mức cao suốt hơn 5 tháng qua. Dù chưa vào chính vụ, sản lượng chưa nhiều nhưng bù lại giá bán cao đã giúp hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt.

Giá mực xà cao gần gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước.

Tại các thôn ven biển của xã Bình Sơn và xã Vạn Tường – nơi có hàng trăm tàu hành nghề câu mực xà truyền thống – ngư dân cho biết hiện giá mực xà dao động 270.000 – 300.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước.

Anh Phạm Công Anh (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cho biết trước đây mực xà chỉ bán quanh mức 160.000 – 170.000 đồng/kg. “Từ giữa năm ngoái đến nay giá tăng mạnh rồi giữ ổn định. Giá cao, đầu ra tốt nên bà con ai cũng phấn khởi, có thêm tiền lo chi tiêu, sắm sửa dịp Tết”, anh Công Anh nói.

Theo ông Nguyễn Văn Trực (trú thôn Sơn Trà, xã Vạn Tường), bình quân mỗi lao động có thể khai thác gần 2 tạ mực xà mỗi tháng. Với mức giá hiện tại, sau khi trừ chi phí, nhiều ngư dân thu lãi hàng chục triệu đồng, đủ để sửa sang nhà cửa, chuẩn bị Tết sớm.

Mực xà được giá, ngư dân phấn khởi đón Tết.

Không chỉ ngư dân, các cơ sở thu mua mực xà trên địa bàn cũng hoạt động nhộn nhịp. Thương lái cho biết mực xà được tiêu thụ mạnh trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan nên đánh bắt đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không còn cảnh tồn kho kéo dài.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Tường cho biết địa phương có nhiều tàu cá hành nghề câu mực xà tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi năm, tàu cá thường đi 3 chuyến biển, mỗi chuyến kéo dài khoảng 3 tháng. Việc giá mực xà duy trì ở mức cao thời gian qua đã mang lại nguồn thu nhập khá, tạo động lực để ngư dân tiếp tục bám biển.