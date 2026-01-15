Chùm ảnh: 4 tàu cá bị thiêu rụi sau vụ cháy lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi 15/01/2026 14:04

(PLO)- Vụ cháy vào rạng sáng làm ba tàu cá gần như bị thiêu rụi, một tàu bị cháy một phần. Thiệt hại hàng tỉ đồng.