Chùm ảnh: 4 tàu cá bị thiêu rụi sau vụ cháy lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Vụ cháy vào rạng sáng làm ba tàu cá gần như bị thiêu rụi, một tàu bị cháy một phần. Thiệt hại hàng tỉ đồng.
Thông tin ban đầu, rạng sáng 15-1, một tàu cá đang neo đậu tại khu vực bến neo đậu tàu cá trên sông Trà Bồng (đoạn qua thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do các tàu neo sát nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan sang ba tàu cá lân cận, tạo thành đám cháy lớn.
Nhận tin báo, chính quyền xã Bình Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đồn Biên phòng Bình Thạnh và người dân địa phương triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan.