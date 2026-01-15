Chùm ảnh: 4 tàu cá bị thiêu rụi sau vụ cháy lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi

An ninh trật tự

Chùm ảnh: 4 tàu cá bị thiêu rụi sau vụ cháy lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Vụ cháy vào rạng sáng làm ba tàu cá gần như bị thiêu rụi, một tàu bị cháy một phần. Thiệt hại hàng tỉ đồng.

Video: Tàu cá trơ khung sau vụ cháy ở Quảng Ngãi.
z7432680946748_d1af6ef696c4d5ba20c8d2b2864c4227.jpg
Sáng 15-1, khu vực bến neo đậu tàu cá﻿ trên sông Trà Bồng (đoạn qua thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn ám mùi khét nồng sau vụ cháy lớn xảy ra rạng sáng cùng ngày.
z7432680960358_b02e8b8b9c7c7af32e6da7221613901a.jpg
Dọc bến sông, nhiều tàu cá nằm bất động, thân tàu cong vênh, cháy đen, chỉ còn trơ khung.
z7432868241709_bffc0a671e580ff821199d59ee5db1f3.jpg
Ngư dân﻿ và người dân sống gần khu vực bến tàu vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tan hoang sau vụ cháy.
z7432868277265_9ac54dc829417f25bc6769bf267207ab.jpg
Nhiều người cho biết toàn bộ tài sản, phương tiện mưu sinh﻿ của các chủ tàu gần như bị xóa sổ chỉ sau một đêm.
z7432868310824_0ddf8ba3326c22c157edda15c8ca8838.jpg
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã trực tiếp đến hiện trường﻿ thăm hỏi, động viên các gia đình có tàu cá bị cháy.
z7432868286939_376438727148f6515315f352e88b9762.jpg
Lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ, giúp các chủ tàu﻿ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi.
z7432868318334_352aa1d6982c7bd80940ddd070fa1dd7.jpg
z7432868321194_43a34fc754e3744e59161f66cbb6ce56.jpg
z7432868321503_7426bd4c15c9523bb2527c9db9d90363.jpg
Thông tin ban đầu, rạng sáng 15-1, một tàu cá đang neo đậu tại khu vực bến neo đậu tàu cá trên sông Trà Bồng (đoạn qua thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do các tàu neo sát nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan sang ba tàu cá lân cận, tạo thành đám cháy lớn.
z7432868274928_d22c4ea711898af31f16ca0976463996.jpg
Chỉ trong thời gian ngắn, cả khu bến đỏ rực, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, phản chiếu xuống mặt sông Trà Bồng﻿, khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng hốt.
z7432868202289_6fdb88ecf3fa139dfa1ceb785674cf5d.jpg
z7432868256041_5861142105468a37f0793d9925aff4c9.jpg
z7432868257334_9e42b231a03a0398fa92eb4b6200e582.jpg
Nhận tin báo, chính quyền xã Bình Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đồn Biên phòng Bình Thạnh và người dân địa phương triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan.
z7432680982640_4abb6d97a05ae3805afe2392d969668c.jpg
Đến khoảng 6 giờ sáng, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, bốn tàu cá đã bị thiệt hại﻿ nặng, trong đó ba tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
z7432680988973_d791ed111cd5621d35270e17b04416a9.jpg
Cụ thể, tàu QNg 95221 TS của ông Lê Hồng Sơn (dài 19,6 m, công suất 727 CV) và tàu QNg 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ (dài 20,2 m, công suất 770 CV) bị cháy khoảng 95%, chỉ còn trơ khung.
z7432680934709_3f56926a10d3c1581371e3d8375c9570.jpg
Tàu QNg 90735 TS của bà Nguyễn Thị Hồng Lắm (dài 18,4 m, công suất 727 CV) bị hư hỏng khoảng 20%.
z7432680978713_566b8f746c3f43583e8901752c267bf3.jpg
Ngoài ra, tàu QNg 95138 TS của bà Bùi Thị Tường Vy (trú thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường) dài 20 m, công suất 400 CV, cũng bị cháy, ước thiệt hại trên 70%.
NGUYỄN YÊN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#quảng ngãi #tàu cá #thiêu rụi #cháy tàu cá #quảng ngãi

Đọc thêm