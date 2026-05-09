Hát loa kẹo kéo gây ồn còn tấn công cả công an 09/05/2026 18:47

(PLO)- Nửa đêm, ăn nhậu và hát bằng loa kẹo kéo ồn ào, công an đến nhắc nhở thì Hùng đập chai bia tấn công luôn lực lượng công an.

Ngày 9-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (33 tuổi, ngụ thôn Phú Tân, xã Phan Rí Cửa).

Hùng là người có hành vi manh động hồi cuối năm 2025 khi hát karaoke bằng loa kẹo kéo và tấn công lực lượng công an khi được nhắc nhở.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng.

Nguyễn Phi Hùng bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23 giờ ngày 21-12-2025, Công an xã Phan Rí Cửa nhận tin báo của người dân phản ánh việc Hùng cùng một số bạn bè ngồi nhậu trước nhà, sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng khu dân cư.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an xã Phan Rí Cửa đến nơi nhắc nhở, yêu cầu Hùng tắt loa vì đã khuya. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà còn thách thức lực lượng công an.

Sau đó, Hùng bất ngờ cầm chai bia đập xuống nền nhà rồi lao vào tấn công tổ công tác nhưng người bạn đã kịp thời can ngăn, kéo Hùng vào trong nhà và đóng cửa lại.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Hùng không chỉ gây mất an ninh trật tự khu dân cư do hát karaoke quá giờ quy định mà còn trực tiếp chống đối, đe dọa người thi hành công vụ.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, Công an xã Phan Rí Cửa đã ra quyết định khởi tố Hùng để xử lý theo quy định pháp luật.