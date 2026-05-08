Lâm Đồng: Bổ sung đánh giá môi trường chiến lược vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh 08/05/2026 19:52

(PLO)- UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương có ý kiến về dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trước ngày 12-5-2026.

Ngày 8-5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương đề nghị gửi bổ sung hồ sơ đánh giá môi trường chiến lược (DMC) vào hồ sơ dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến.

Một góc Đà Lạt.

Văn bản cho biết, ngày 16-4, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu để lấy ý kiến góp ý dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ gửi xin ý kiến bổ sung ngay sau khi hoàn thiện. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện hồ sơ DMC và tiếp tục gởi đính kèm theo hồ sơ lấy ý kiến dự thảo.

Bãi biển Mũi Né.

UBND tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu và các trường đại học nghiên cứu hồ sơ dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước ngày 12-5 để tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện theo quy định.

Bãi biển phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

“Nếu quá thời hạn nêu trên, cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản góp ý thì được xem là đồng ý với hồ sơ lấy ý kiến đối với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng”, văn bản kết luận.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, theo dự kiến, ngày 31-5-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh.