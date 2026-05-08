4 tháng thu ngân sách 14.000 tỉ đồng, Lâm Đồng nỗ lực vì mục tiêu '2 con số' 08/05/2026 10:02

(PLO)- Trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng thu ngân sách đạt 14.000 tỉ đồng và đang nỗ lực chạy đua với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ngày 7-5, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo kết luận của ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại buổi làm việc đánh giá kết quả tăng trưởng “2 con số” trong 4 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội và thách thức trong mục tiêu tăng trưởng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, sức ép tăng trưởng ngày càng lớn, bức tranh kinh tế của Lâm Đồng ghi nhận nhiều gam màu sáng. Tuy nhiên, phía sau các con số tăng trưởng vẫn là hàng loạt thách thức lớn, đòi hỏi bộ máy điều hành phải chuyển động quyết liệt hơn nếu muốn chạm mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Điểm sáng du lịch cho nguồn thu ngân sách

Sau sáp nhập, quy mô kinh tế Lâm Đồng mở rộng đáng kể và nhiều chỉ số đang cho thấy đà phục hồi rõ nét. Nổi bật nhất là lĩnh vực dịch vụ – du lịch. Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh phục vụ gần 8 triệu lượt khách, tăng hơn 20,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng rất cao trong bối cảnh ngành du lịch vẫn chịu tác động bởi việc tạm đóng cửa sân bay quốc tế Liên Khương.

Du lịch 4 tháng đã thu hút gần 8 triệu lượt khách.

Song song đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 62.800 tỉ đồng, tăng 13,15%, cho thấy sức mua trong dân và hoạt động thương mại đang phục hồi mạnh. Thu ngân sách nhà nước cũng là điểm sáng khi đến ngày 5-5 đã đạt gần 14.000 tỉ đồng, tương đương hơn 43% dự toán Trung ương giao. Riêng thu từ thuế, phí, lệ phí đạt 8.882 tỉ đồng.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới tăng bùng nổ với 1.715 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký khoảng 8.700 tỉ đồng, tăng lần lượt 106% về số lượng và 180% về vốn đăng ký. Cùng lúc, tỉnh đã thu hút và điều chỉnh 37 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn hơn 135.000 tỉ đồng, một con số rất lớn, cho thấy sức hút đầu tư đang gia tăng mạnh sau sáp nhập.

Những điểm nghẽn làm chậm mục tiêu tăng trưởng

Dù có nhiều chỉ số tích cực, lãnh đạo UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận tăng trưởng hiện vẫn chậm hơn kịch bản đề ra. Điểm đáng lo nhất là giải ngân đầu tư công quá thấp. Đến nay, tỉ lệ giải ngân mới đạt khoảng 5,5% kế hoạch, thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu.

Bấm nút khởi công sân bay Phan Thiết.

Đây được xem là nút thắt lớn nhất bởi đầu tư công chính là động lực kích hoạt tăng trưởng hạ tầng, xây dựng và lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác.

Xuất khẩu cũng đang gặp khó. Kim ngạch xuất khẩu mới đạt khoảng 1,069 tỉ USD, giảm hơn 1,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh với 317 doanh nghiệp, tăng tới 114%.

Một thực tế khác được chỉ rõ là tiến độ tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách còn chậm; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một số cơ quan vẫn tồn tại.

Hiện Lâm Đồng đang ở trạng thái nếu tháo được các điểm nghẽn đầu tư công, quy hoạch và thủ tục hành chính, tỉnh có thể tạo ra cú bật mạnh. Tuy nhiên, nếu bộ máy vận hành chậm, các dự án lớn tiếp tục ách tắc thì mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ đối mặt áp lực cực lớn.

Thách thức tăng trưởng 2 con số

UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành xây dựng lại kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng tháng, từng quý và từng địa phương.

Trong thời gian tới, trọng tâm sẽ là: Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; tháo gỡ hơn 165 dự án đang vướng mắc với tổng vốn trên 170.000 tỉ đồng; thu hút các dự án lớn về năng lượng, công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội; tăng tốc phát triển du lịch, công nghiệp chế biến và kinh tế biển.

Kinh tế biển Lâm Đồng đang hy vọng sẽ phát triển trong tương lai.

Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2026 trên 34.500 tỉ đồng và yêu cầu các ngành kinh tế chủ lực tăng trưởng rất cao như công nghiệp trên 12,7%; du lịch – dịch vụ trên 12,8% và nông nghiệp trên 5% .

Ông Lê Trọng Yên đã giao các sở, ngành, địa phương trước ngày 20 hằng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương mình và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Lâm Đồng đang sở hữu nội lực tốt nhưng tiến độ giải ngân lại đang rất thấp. Con số tăng trưởng 4 tháng đầu năm là đáng khích lệ nhưng chưa đủ để tạo ra cú hích đủ mạnh.

Phối cảnh đường sắt tốc độ cao đi qua Lâm Đồng.

Hy vọng nằm ở việc tỉnh đang quyết liệt rà soát lại quy hoạch và thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm. Thách thức lớn nhất không phải là thiếu nguồn lực mà là tốc độ giải quyết các tồn đọng pháp lý.

Khi những nút thắt cuối cùng được cởi bỏ, Lâm Đồng chắc chắn sẽ bứt tốc để về đích và phải thật sự nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.