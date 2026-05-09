Sập bẫy mua vàng qua mạng: Mất trắng 800 triệu đồng trong tích tắc 09/05/2026 14:54

(PLO)- Với hy vọng mua vàng giá “hời” thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều người đã sập bẫy trước kịch bản lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

Thời gian gần đây, giá vàng có nhiều biến động khiến nhu cầu mua, bán vàng của người dân tăng mạnh. Ngoài việc giao dịch tại các cửa hàng kinh doanh vàng uy tín, nhiều người lại tìm đến các sàn giao dịch thông qua mạng xã hội. Đây là “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng xấu lợi dụng, giở nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Giao dịch trực tiếp vẫn không thoát bẫy

Trước khi tìm kiếm "con mồi", các đối tượng tạo vỏ bọc bằng cách lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo là người thành đạt. Sau đó, chúng sử dụng các tài khoản này tham gia vào nhiều diễn đàn, hội nhóm mua, bán vàng.

Thông qua các diễn đàn này, đối tượng nắm bắt được nhu cầu của bên mua và bên bán. Với danh nghĩa là người có vàng cần bán hoặc vai trò trung gian, chúng lần lượt liên hệ với cả hai bên để đưa họ vào “ma trận” lừa đảo.

Các đối tượng chủ động thương lượng giá cả, thống nhất với bên mua về số lượng, địa điểm giao dịch, cách thức kiểm tra vàng thật, giả cũng như các hóa đơn chứng từ và chốt lịch hẹn.

Tùy vào tình huống thực tế, để củng cố niềm tin với bên mua, các đối tượng dẫn dụ lựa chọn hình thức an toàn khi “giao dịch trực tiếp”. Địa điểm giao dịch thường ngay tại cửa hàng kinh doanh vàng để nhờ kiểm tra thật, giả hoặc hẹn gặp tại nhà riêng. Sau đó, chúng liên hệ bên bán để yêu cầu chuẩn bị vàng, giấy tờ hợp pháp và thông báo thời gian, địa điểm để hoàn tất giao dịch.

Tinh vi hơn, các đối tượng “thao túng tâm lý” bằng cách đưa ra thông tin gian dối rằng khi giao dịch không được trao đổi giá với người cầm vàng. Lý do đưa ra thường là cần tiền nên bán lỗ, sợ người thân biết sẽ hủy giao dịch. Ngược lại, nhóm lừa đảo cũng trấn an bên bán rằng không được nói giá vì đã chốt rồi và giao dịch thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng.

Đến lịch hẹn, bên mua nhờ người kiểm tra và xác định đúng chất lượng, nguồn gốc. Lúc này bên bán yêu cầu chuyển khoản mới được lấy vàng. Cùng lúc, bên mua nhận nhiều tin nhắn yêu cầu chuyển khoản của đối tượng lừa đảo. Không chút nghi ngờ, bên mua chuyển tiền vào số tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp. Vì chưa nhận được tiền nên bên bán không giao vàng, trong khi bên mua bảo đã chuyển khoản. Lúc này cả hai bên mới phát hiện mình bị môi giới dỏm lừa.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng thu hồi tin nhắn, cắt đứt liên lạc. Bằng thủ đoạn này, ngày 26-4 vừa qua, một đối tượng đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của anh Đ.Q.V (Hà Nội) khi anh đến điểm hẹn giao dịch 5 lượng vàng tại nhà riêng của bên bán. Trước đó, chị N.N.C (Đà Nẵng) cũng bị lừa 109 triệu đồng khi tin tưởng chuyển tiền mua vàng cho môi giới qua Facebook.

Tỉnh táo để tránh sập bẫy lừa đảo

Trong bối cảnh giá vàng biến động, nhu cầu tích trữ gia tăng, người dùng dễ tiếp cận các lời mời chào hấp dẫn với mức giá thấp hơn thị trường. Tuy nhiên, phía sau những lời quảng cáo đó lại tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tài sản.

Để tránh rủi ro, cơ quan chức năng cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác với các hình thức mua bán vàng trực tuyến. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), cho biết: "Điểm chung của nhiều nạn nhân là tâm lý lo sợ mua muộn giá tăng, chủ quan, dễ tin vào những lời chào mời giá tốt bất thường, đặc biệt là hình thức giao dịch trực tiếp".

Nạn nhân kêu gọi mọi người cảnh giác

Chị N.T.M (Quảng Ngãi) chia sẻ, chị từng được các đối tượng rao bán vàng với mức giá hấp dẫn và yêu cầu đặt cọc trước 5% tổng số tiền. Do cảnh giác, chị đã xác minh qua nhiều nguồn và nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo nên không chuyển tiền.

“Người dân có nhu cầu mua bán vàng cần chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, có giấy phép đầy đủ, mua vàng có chứng từ rõ ràng, hạn chế giao dịch tự do ngoài xã hội. Đặc biệt lưu ý, không chuyển tiền vào các số tài khoản lạ do bên thứ ba cung cấp. Chỉ thực hiện chuyển tiền khi đã xác nhận chính xác chủ sở hữu tài khoản là người trực tiếp giao tài sản cho mình. Trường hợp có nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh khuyến cáo.