Phát hiện 22 người nhập cảnh trái phép để hành nghề ăn xin 09/05/2026 13:37

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ thành lập thành phố Đồng Nai, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Đồng Nai đã tăng cường kiểm tra các vi phạm về cư trú.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra một khu lưu trú trên địa bàn vào ngày 4-5. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 22 người nước ngoài quốc tịch Campuchia, gồm 7 hộ gia đình, đang tạm trú trái phép.

22 người nước ngoài, trong đó có 13 trẻ em nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi hành nghề xin ăn. Ảnh: CAĐN

Qua xác minh, những người này đã vượt biên qua đường mòn để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm người này thuê nhà trọ, thường xuyên di chuyển đến các khu vực cầu vượt, chợ, nút giao thông đông người để ăn xin. Hoạt động này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc mang tính chất cảnh báo về tình trạng nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp để hành nghề lang thang. Điều này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn.

Công an khuyến cáo các chủ cơ sở lưu trú, nhà trọ cần nâng cao trách nhiệm, kiểm tra đầy đủ giấy tờ tùy thân của khách thuê. Khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài cư trú không đúng quy định, chủ cơ sở cần thông báo kịp thời cho công an gần nhất để phối hợp xử lý.