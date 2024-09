Công an thông báo 3 người nước ngoài vờ đổi rồi tráo tiền ở Đồng Nai 14/09/2024 10:48

Ngày 14-9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang đang xác minh 3 người (2 nữ; 1 nam) mang quốc tịch Iran gồm đi ô tô ghé các cửa hàng để đổi tiền loại mệnh giá 500.000 đồng và lợi dụng sơ hở để tráo tiền.

Lực lượng công an chặn chiếc xe của 3 người nước ngoài. Ảnh: CTV.

Qua trích xuất dữ liệu hành trình trên xe ô tô biển số 51H-081.35, ghi nhận trong 3 ngày từ 11-9 đến 13-9, chiếc xe ô tô di chuyển nhiều phường trên địa bàn TP Biên Hoà.

Do đó, Công an TP Biên Hòa yêu cầu Công an các phường thông báo cho nhân dân trên địa bàn xem có trường hợp nào bị nhóm người nước ngoài trên thực hiện hành vi tương tự thì báo cơ quan Công an xử lý theo quy định pháp luật.