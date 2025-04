Đoàn công tác Bộ Công an đến thăm, động viên thân nhân anh Huỳnh Trí Phúc 03/04/2025 17:11

(PLO)- Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh Huỳnh Trí Phúc, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tử vong khi truy bắt tội phạm ở Đồng Nai.

Ngày 3-4, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh Huỳnh Trí Phúc, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Anh Phúc tử vong khi truy bắt tội phạm.

Đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai trước linh cữu anh Huỳnh Trí Phúc. Ảnh: CAĐN.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Đoàn công tác đã động viên, chia sẻ những mất mát to lớn và trao số tiền 50 triệu đồng được trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương hỗ trợ thân nhân gia đình anh Huỳnh Trí Phúc, mong gia đình vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh Huỳnh Trí Phúc vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác chính trị, Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh Huỳnh Trí Phúc. Ảnh: CAĐN.

Hiện nay, Bộ Công an đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với hành động dũng cảm của anh Huỳnh Trí Phúc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh Huỳnh Trí Phúc. Ảnh: CAĐN.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên chia sẻ, trao các khoản hỗ trợ kinh phí và mong gia đình vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.