Đồng Nai: Bắt tạm giam nghịch tử cầm điếu cày đánh cha trọng thương 09/05/2026 15:48

(PLO)- Thấy con ăn chơi không chịu làm ăn, người cha khuyên can tu chí thì bị đứa con cầm điếu cày đánh vào vùng đầu.

Ngày 9-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện trường vụ án và hung khí gây án. Ảnh: CAĐN

Theo cơ quan Công an, Lê Thanh Tuấn thường xuyên chơi bời không chịu làm ăn. Khi cha của Tuấn là ông L.T.V khuyên can Tuấn đừng lo chơi bời mà nên làm ăn nuôi con thì Tuấn cãi lại.

Trong lúc hai bên cự cãi, Tuấn bất ngờ cầm chiếc điếu cày đánh mạnh vào vùng đầu của ông V gây thương tích. Sau khi hành hung cha xong, Tuấn bỏ đi. Ông V được người thân đưa đi điều trị và công an vào cuộc.