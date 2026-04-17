Nghi án con trai đánh tử vong cha ruột vì chửi bới, đe dọa mẹ ruột 17/04/2026 16:27

(PLO)- Qua điều tra ban đầu, Công an xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xác định sau khi đi nhậu về, ông R lớn tiếng chửi bới, đe dọa vợ con và bị con trai đánh tử vong.

Ngày 17-4, Công an xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã báo cáo với lãnh đạo xã về vụ giết người xảy ra tại ấp Tân Khánh.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định nghi phạm trong vụ án là Phạm Trung Trưởng (53 tuổi); nạn nhân là ông PTR (73 tuổi), là cha ruột của nghi phạm.

Thông tin ban đầu, chiều tối 16-4, ông R đi nhậu về, có biểu hiện say rượu và có lớn tiếng, dùng lời lẽ chửi bới và gây sự với vợ là bà DTĐ. Tiếp đó, ông R đem một cái thớt và một con dao đặt gần nơi vợ ông đang nằm nghỉ. Đồng thời, có lời lẽ mang tính đe dọa đối với bà và các con.

Thấy vậy, bà Đ khuyên ông đi nghỉ để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên ông R không chấp nhận mà tiếp tục đi vào nhà, chửi bới. Lo sợ, bà Đ tiếp tục nằm trong mùng, không đi ra ngoài.

Một lúc sau, khi không còn nghe tiếng động từ phía trong nhà, bà Đ đi tìm thì phát hiện ông R nằm dưới nền nhà, trên người có dấu hiệu bị thương.

Bà Đ có lay gọi nhiều lần nhưng ông R không trả lời, nên bà tri hô, gọi các con và những người xung quanh đến hỗ trợ. Khi kiểm tra, mọi người xác định ông R đã tử vong và Trưởng nhận mình là người đánh chết ông R.

Công an xã Đầm Dơi đã lấy lời khai Trưởng và những người liên quan; sau đó, bàn giao hồ sơ và nghi phạm cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.