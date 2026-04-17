Bắt giữ người giúp việc trộm 20 laptop của công ty ở TP.HCM 17/04/2026 15:33

(PLO)- Người giúp việc tại một công ty ở TP.HCM đã lợi dụng lúc không có người trông coi, nhiều lần lấy trộm tổng cộng 20 laptop rồi mang đi cầm.

Ngày 16-4, Công an phường Long Trường, TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm đột nhập doanh nghiệp, trộm 20 laptop xảy ra trên địa bàn.

Trần Thị Yến (39 tuổi) trộm 20 laptop của công ty ở TP.HCM. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 5-4, bà Tô Thị Bích T đến Công an phường Long Trường trình báo việc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ S.V (đường Trường Lưu, phường Long Trường) bị mất trộm 20 máy tính xách tay.

Theo trình báo, khoảng 9 giờ cùng ngày, chồng bà T là anh Lê Anh H kiểm tra camera an ninh từ xa thì phát hiện hệ thống không hoạt động. Nghi có sự cố, anh H gọi điện báo cho bà T đến công ty kiểm tra. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bà T mới có mặt.

Tại hiện trường, cửa vẫn đóng nhưng cầu dao điện tổng bị ngắt. Sau khi bật lại điện, kiểm tra dữ liệu camera, gia đình phát hiện khoảng 3 giờ sáng cùng ngày có một người vào công ty, tiếp cận khu vực cầu dao khiến hệ thống camera bị tắt.

Tang vật là 20 laptop được thu hồi, phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Kiểm tra bên trong, các túi đựng laptop bị mở, tài sản bên trong đã bị lấy, văn phòng bị xáo trộn. Tổng cộng có 20 laptop bị mất.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, trích xuất dữ liệu camera và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Trần Thị Yến (39 tuổi), là người giúp việc tại Công ty S.V, có biểu hiện bất thường về thời gian hoạt động. Ngày 7-4, lực lượng chức năng đưa Yến về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Yến thừa nhận đã lợi dụng lúc công ty không có người trông coi để nhiều lần trộm tài sản. Cụ thể, ngày 20-3 lấy 10 laptop, ngày 29-3 lấy 9 laptop và ngày 5-4 lấy 1 laptop, tổng cộng 20 máy.

Sau khi chiếm đoạt, Yến mang tài sản đi cầm cố tại nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM, mỗi nơi từ 1 đến 2 máy, lấy tiền tiêu xài; một laptop được giữ tại nhà.

Đến nay, Công an phường Long Trường đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm. Cơ quan chức năng đang tiến hành định giá tài sản để xử lý vụ án trộm cắp theo quy định pháp luật.