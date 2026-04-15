Cấp căn cước, giấy khai sinh cho người yếu thế tại trung tâm bảo trợ ở TP.HCM 15/04/2026 19:56

(PLO)- Công an TP.HCM trao 53 giấy tờ pháp lý gồm căn cước và giấy khai sinh cho những người yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh, góp phần thực hiện Đề án 06.

Chiều 15-4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phối hợp với UBND phường và Công an phường Hiệp Bình trao giấy khai sinh, thẻ căn cước và thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho những người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh.

Lễ trao giấy tờ pháp lý cho người yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh. Ảnh: LINH LÊ

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Phòng PC06, đại diện UBND, Công an phường Hiệp Bình cùng Ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Phòng PC06 nhấn mạnh việc cấp giấy khai sinh, thẻ căn cước cho các đối tượng bảo trợ xã hội có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện dữ liệu dân cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Ông Trần Quốc Hưng, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình, phát giấy khai sinh cho người yếu thế tại buổi lễ. Ảnh: LINH LÊ

Thời gian tới, lực lượng Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai Đề án 06, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Ông Trần Quốc Hưng, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LINH LÊ

Đại diện địa phương, ông Trần Quốc Hưng, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình, cho biết việc hoàn thiện giấy tờ pháp lý cho các đối tượng tại trung tâm không chỉ giúp họ tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh xã hội mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc.

Thời gian qua, việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp định danh cá nhân và giải quyết cư trú cho các trường hợp đặc biệt.

Công an phường Hiệp Bình hỗ trợ người yếu thế di chuyển tại buổi lễ. Ảnh: LINH LÊ

Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lực lượng công an đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để những người yếu thế tiếp cận các quyền công dân cơ bản.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 33 thẻ căn cước và 20 giấy khai sinh cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm. Việc này giúp các cá nhân xác lập danh tính pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và chính sách an sinh.

Đại uý Nguyễn Thị Hồng Đào, cán bộ Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM, hướng dẫn người yếu thế đọc các thông tin trên giấy tờ. Ảnh: PHẠM HẢI

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với nhóm yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số gắn với bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM.