Tìm thông tin 'Bố già' tử vong trong quán cà phê ở TP.HCM 15/04/2026 13:27

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy tìm thông tin một người đàn ông khoảng 65 tuổi, tên thường gọi là “Bố già” tử vong chưa rõ nguyên nhân tại quán cà phê trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra rạng sáng 2-4 tại một quán cà phê trên địa bàn phường Hiệp Bình.

Tìm thông tin "Bố già" tử vong trong quán cà phê ở TP.HCM. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị L (41 tuổi, quê Nghệ An) đang ngủ tại quán cà phê Kỳ đạo quán (địa chỉ 948 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình) thì được người dân báo có một người đàn ông khoảng 65 tuổi bất tỉnh trong khuôn viên quán.

Ra kiểm tra, bà L phát hiện người đàn ông, là nhân viên trông coi quán, nằm bất động trên sàn nên lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng y tế đến nơi kiểm tra thì xác định nạn nhân đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà L cho biết mới nhận chuyển nhượng quán cà phê khoảng 2 tháng trước. Thời điểm tiếp nhận, người đàn ông trên đã sinh sống và làm việc tại quán từ trước nên bà tiếp tục để người này ở lại làm việc. Tuy nhiên, bà không nắm rõ lai lịch, nhân thân của nạn nhân, chỉ biết người dân xung quanh thường gọi là “Bố già”.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân liên hệ, cung cấp cho cơ quan công an.

Thông tin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú), gặp điều tra viên Nguyễn Huy Duân, điện thoại: 0829.454.646.