Đề nghị truy tố người cha xâm hại 2 con ruột 14/04/2026 19:20

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố NVK (47 tuổi, quê Ninh Bình) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, K và bà TH (47 tuổi) là vợ chồng, có ba con gái chung gồm: QH (22 tuổi), QL (19 tuổi) và một bé sinh năm 2017.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM) đang tư vấn pháp lý miễn phí cho mẹ và người hai con gái. Ảnh: PHẠM HẢI

Năm 2021, do mâu thuẫn gia đình, bà TH ly thân với Kế. Sau đó, người này nhiều lần nhắn tin đe dọa vợ.

Đến giữa năm 2024, bà TH xảy ra tranh cãi với con gái là QL và dọa đưa về quê sống với cha. Sau đó, QL bỏ đi khỏi nhà.

Ngày 13-6-2024, bà TH dọn dẹp bàn học của con gái thì phát hiện QL để lại một lá thư. Trong thư có nội dung K xâm hại QL.

Bà TH gọi QL về hỏi chuyện thì cả QL và QH đều kể bị cha xâm hại nhiều lần. Trong đó, QH bị xâm hại vào năm 2011, còn QL bị xâm hại năm 2018.

Cuối tháng 6-2024 khi 3 mẹ con về quê, bà TH đưa 2 con gái đến cơ quan công an xã ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) để tố cáo. Cơ quan công an đã mời K lên làm việc.

Ban đầu, K thừa nhận 3 lần xâm hại QL trong năm 2018. Nhưng chỉ 1 giờ sau, K nhận chỉ xâm hại một lần. Ngoài ra, K phủ nhận hành vi xâm hại con gái lớn QH.

Sau đó, K tìm đến, quỳ gối xin mẹ vợ tác động để vợ và 2 con gái rút đơn tố cáo. Thậm chí, K còn quỳ xin lỗi 2 con gái trước mặt nhiều người hàng xóm.

Tiếp đó, K có đơn gửi cơ quan công an phủ nhận toàn bộ lời khai.

Từng chuyển hồ sơ, không khởi tố do chưa đủ căn cứ

Theo nội dung tố giác, hành vi của Ngô Văn K được cho là xảy ra tại hai căn nhà trên đường Nơ Trang Long và Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh cũ), nên công an địa phương đã chuyển nguồn tin đến Công an quận Bình Thạnh (cũ) để thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã đưa hai nạn nhân QH và QL đi giám định, đồng thời mời Kế lên làm việc.

Tại đây, K không thừa nhận hành vi xâm hại hai con gái, cho rằng bà TH đã xúi giục các con tố cáo nhằm gây áp lực buộc chuyển nhượng tài sản.

Đầu tháng 2-2025, Công an quận Bình Thạnh (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do được đưa ra là kết quả giám định cho thấy hai nạn nhân không rách màng trinh, vụ việc đã xảy ra từ lâu, người bị tố thay đổi lời khai và không thừa nhận hành vi, nên chưa đủ cơ sở để xử lý theo quy định.

Hủy quyết định không khởi tố, phục hồi điều tra vụ án

Sau quyết định không khởi tố, gia đình đã gửi đơn khiếu nại, đồng thời mời Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai con gái.

Tháng 4-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (cũ), đồng thời quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định.

Đến tháng 10-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với Ngô Văn K về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, K ban đầu thừa nhận hành vi xâm hại nhưng sau đó phản cung. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định khoảng tháng 8-2018 K đã 3 lần xâm hại cháu QL (khi đó khoảng 10 tuổi 9 tháng).

Công an cho rằng, hành vi của K đã cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tình tiết định khung "có tính chất loạn luân" và phạm tội 2 lần trở lên.

Riêng về hành vi của K đối với bé QH thì đến nay Cơ quan CSĐT chưa đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh. Do đó, Cơ quan CSĐT quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý sau.