Xử phạt tài xế xe đầu kéo 'ép' xe bán tải trên đường Võ Chí Công 12/04/2026 13:53

(PLO)- Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT TP.HCM đã vào cuộc xác minh, mời tài xế xe đầu kéo làm việc và xử lý hành vi vi phạm.

Ngày 12-4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe đầu kéo khi lưu thông trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái, TP.HCM, bất ngờ đánh lái “ép” xe bán tải, suýt gây tai nạn giao thông.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào sáng 11-4, trên tuyến đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi vòng xoay Mỹ Thủy, đoạn cách cầu Mỹ Thủy khoảng 200 m.

Theo hình ảnh từ camera hành trình của xe bán tải, thời điểm trên, xe đầu kéo chạy phía sau rồi bất ngờ tăng tốc vượt lên. Khi vừa vượt, tài xế xe đầu kéo đánh lái sang trái, chèn ép làn xe bán tải đang lưu thông cùng chiều.

Bị ép bất ngờ, tài xế xe bán tải phản xạ đánh lái sang trái để tránh va chạm, khiến xe suýt lao xuống ao sen ven đường. Tình huống nguy hiểm khiến những người trên xe một phen hoảng hốt.

Xe đầu kéo chuyển làn gấp suýt gây tai nạn cho xe bán tải. Ảnh cắt từ clip

Sau sự việc, tài xế xe bán tải đã trích xuất clip đăng tải lên mạng xã hội. Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bức xúc, lên án hành vi lái xe thiếu an toàn của tài xế xe đầu kéo.

Liên quan vụ việc, Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đã xác minh, mời tài xế xe đầu kéo lên làm việc và lập biên bản về hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước.

Theo quy định, với lỗi này, tài xế có thể bị xử phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.