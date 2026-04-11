Cháy căn hộ tầng 10 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân sơ tán 11/04/2026 15:26

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát từ một căn hộ tầng 10 trong chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, khiến nhiều cư dân hoảng hốt tháo chạy xuống đất để đảm bảo an toàn.

Trưa 11-4, xảy ra một vụ cháy tại căn hộ tầng 10, tòa L6, khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Ngọn lửa bùng phát từ khu vực lô gia một căn hộ tầng 10 trong chung cư cao tầng. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 phút, lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực lô gia của căn hộ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong không có người.

Ngay khi chuông báo cháy kích hoạt, hàng trăm cư dân trong tòa nhà nhanh chóng di chuyển theo lối thang thoát hiểm xuống sảnh và khuôn viên phía dưới. Nhiều người dắt theo con nhỏ, mang theo thú cưng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Một cư dân sống tại tầng 12 cho biết, khi nghe chuông báo động và thông báo từ ban quản lý, đã vội đưa hai con nhỏ chạy xuống bằng cầu thang bộ. “Nhiều người dồn ra lối thoát hiểm nhỏ hẹp nên bên trong khá ngột ngạt, khó thở”- người này nói.

Cảnh sát dùng thang nâng tiếp cận từ bên ngoài để dập tắt đám cháy. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Lực lượng chức năng sử dụng xe thang tiếp cận từ bên ngoài, phun nước khống chế đám cháy.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.