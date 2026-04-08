Từ clip trên mạng, tài xế xe đầu kéo bị CSGT phạt 5 triệu đồng 08/04/2026 21:01

(PLO)- Tài xế điều khiển xe đầu kéo đi sai làn trên đường ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM bị CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 8-4, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ông LVB (42 tuổi, tài xế xe đầu kéo) về hành vi điều khiển phương tiện không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Theo quy định, với lỗi này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe đầu kéo mang biển số 50H-244... kéo theo rơ-moóc biển số 50RM-046... lưu thông trên đường Dân Chủ (phường Vĩnh Tân, TP.HCM).

Trong quá trình di chuyển, tài xế không đi đúng phần đường quy định, lấn qua vạch kẻ vàng liền nét.

Hình ảnh camera hành trình ghi lại xe đầu kéo lấn ngược chiều qua vạch vàng liền nét, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip

Đây là loại vạch thường được bố trí tại các đoạn đường có tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các phương tiện lưu thông đúng làn phải dừng lại, chờ xe đầu kéo quay về phần đường của mình. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của một phương tiện ghi lại.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT số 1 xác định vụ việc xảy ra vào chiều 30-3. Sau đó, lực lượng chức năng đã mời tài xế B đến trụ sở làm việc.

Nam tài xế làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng phần đường, làn đường, không lấn làn, vượt ẩu nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và người tham gia giao thông khác.