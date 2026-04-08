Tổng rà soát xe ben, sơ mi rơ moóc trên 15 tấn: Chủ xe cần lưu ý gì để tránh bị xử lý?

Ngày 8-4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, nhằm siết chặt quản lý vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch tổng rà soát phương tiện ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15.000 kg trở lên.
Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế hơn 6.400 phương tiện, trong đó có 1.086 xe đã hết niên hạn sử dụng. Việc rà soát nhằm nắm chắc tình hình phương tiện, chủ xe, người trực tiếp quản lý, sử dụng và hiện trạng an toàn kỹ thuật của từng xe.
Quá trình kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý như đăng ký, đăng kiểm, sang tên; đối chiếu biển số với dữ liệu hệ thống để phát hiện phương tiện không rõ nguồn gốc.
Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế phương tiện, đo đạc, chụp ảnh để phát hiện các vi phạm như “cơi nới” thùng xe, hoán cải kết cấu, gắn biển số không đúng quy định.
Ngoài ra, các nội dung như còi, đèn, niên hạn sử dụng, thiết bị giám sát hành trình và camera người lái cũng được kiểm tra, đánh giá.
Đây là đợt tổng rà soát triển khai trên phạm vi toàn quốc, có sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm củng cố dữ liệu quản lý phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và vận tải đường bộ.
Lực lượng CSGT TP.HCM lưu ý các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cần chủ động kiểm tra phương tiện, đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng thiết kế.
Chủ xe không được tự ý thay đổi kết cấu, “cơi nới” thùng xe, “độ chế” còi đèn. Trường hợp có vi phạm cần nhanh chóng khắc phục, khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu.
Bên cạnh đó, chủ phương tiện phải thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, sang tên, đổi chủ. Với các phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên hoặc đã hết niên hạn sử dụng, cần liên hệ cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục theo quy định.
Việc lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera người lái cũng là yêu cầu bắt buộc. Trường hợp thiết bị không hoạt động hoặc không truyền dữ liệu phải khắc phục ngay.
Trong quá trình tổng rà soát, nếu phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kể cả hành vi chống người thi hành công vụ.