Tổng rà soát xe ben, sơ mi rơ moóc trên 15 tấn: Chủ xe cần lưu ý gì để tránh bị xử lý? 08/04/2026 17:56

(PLO)- Công an TP.HCM đang tổng rà soát hơn 6.400 xe tải tự đổ, sơ mi rơ moóc trên 15 tấn; khuyến cáo chủ phương tiện chủ động kiểm tra, khắc phục vi phạm để đảm bảo quyền lợi và tránh bị xử lý.

Ngày 8-4, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, nhằm siết chặt quản lý vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch tổng rà soát phương tiện ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15.000 kg trở lên.

Đợt tổng rà soát được triển khai đồng bộ, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Ảnh: PC08

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế hơn 6.400 phương tiện, trong đó có 1.086 xe đã hết niên hạn sử dụng. Việc rà soát nhằm nắm chắc tình hình phương tiện, chủ xe, người trực tiếp quản lý, sử dụng và hiện trạng an toàn kỹ thuật của từng xe.

Quá trình kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý như đăng ký, đăng kiểm, sang tên; đối chiếu biển số với dữ liệu hệ thống để phát hiện phương tiện không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế phương tiện, đo đạc, chụp ảnh để phát hiện các vi phạm như “cơi nới” thùng xe, hoán cải kết cấu, gắn biển số không đúng quy định.

Ngoài ra, các nội dung như còi, đèn, niên hạn sử dụng, thiết bị giám sát hành trình và camera người lái cũng được kiểm tra, đánh giá.

Lực lượng CSGT TP.HCM kiểm tra thực tế xe tải tự đổ, đo đạc kích thước thùng xe, đối chiếu dữ liệu đăng kiểm nhằm phát hiện vi phạm cơi nới, hoán cải trái quy định. Ảnh: PC08

Đây là đợt tổng rà soát triển khai trên phạm vi toàn quốc, có sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm củng cố dữ liệu quản lý phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và vận tải đường bộ.

Lực lượng CSGT TP.HCM lưu ý các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cần chủ động kiểm tra phương tiện, đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng thiết kế.

Chủ xe không được tự ý thay đổi kết cấu, “cơi nới” thùng xe, “độ chế” còi đèn. Trường hợp có vi phạm cần nhanh chóng khắc phục, khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra chi tiết từng phương tiện, đối chiếu thông số kỹ thuật với giấy chứng nhận đăng kiểm nhằm phát hiện sai lệch và xử lý kịp thời. Ảnh: PC08

Bên cạnh đó, chủ phương tiện phải thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, sang tên, đổi chủ. Với các phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên hoặc đã hết niên hạn sử dụng, cần liên hệ cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục theo quy định.

Việc lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera người lái cũng là yêu cầu bắt buộc. Trường hợp thiết bị không hoạt động hoặc không truyền dữ liệu phải khắc phục ngay.

Các xe có dấu hiệu cơi nới thùng, thay đổi kết cấu bị yêu cầu khắc phục, khôi phục nguyên trạng theo thiết kế ban đầu trước khi tiếp tục lưu thông trên đường. Ảnh: PC08

Trong quá trình tổng rà soát, nếu phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kể cả hành vi chống người thi hành công vụ.