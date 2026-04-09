TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú hướng tới xây dựng phường không ma túy vào năm 2028 09/04/2026 19:40

(PLO)- Công an phường Tăng Nhơn Phú tăng cường tuần tra, kiểm soát, ứng dụng công nghệ và triển khai nhiều mô hình nhằm kéo giảm tội phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2028.

Công an phường triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: CA

Trong quý I-2026, lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở.

Cụ thể, Công an phường đã phát hiện 28 vụ với 52 đối tượng. Đến tháng 3, địa phương đang quản lý 13 đối tượng theo Nghị định 105/2021; 15 đối tượng nghiện và 29 đối tượng sau cai nghiện.

Trung tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an phường, đặc biệt là cảnh sát khu vực và cảnh sát phòng, chống tội phạm, đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Các pano, áp phích cảnh báo tác hại ma túy được treo tại nhiều khu vực công cộng, nhà trọ, trường học, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và nâng cao ý thức phòng ngừa.

Đáng chú ý, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã ứng dụng bản đồ số trong quản lý địa bàn; tổ chức tổng rà soát các điểm nghi vấn liên quan đến tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy để đấu tranh triệt xóa. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh, trường học bằng nhiều hình thức.

Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, rà soát các điểm nghi vấn liên quan ma túy, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, không để hình thành tụ điểm phức tạp trên địa bàn phường.

Lực lượng cũng đã treo pano, áp phích tại nhà trọ, chung cư, trường học, khu công cộng... công khai số điện thoại tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ma túy; tích hợp mã QR giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu pháp luật.

Địa phương cũng xây dựng thí điểm mô hình “Nhà trọ an ninh, an toàn, nói không với ma túy” tại một cơ sở trên đường 904. Đồng thời, duy trì kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đối tượng sau cai nghiện; tổ chức test ma túy định kỳ, tăng cường kiểm tra các khu nhà trọ, chung cư, nhất là vào ban đêm.

Mô hình “Nhà trọ an ninh, an toàn, nói không với ma túy” được triển khai thí điểm, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, hạn chế tệ nạn tại khu dân cư.

Thời gian tới, phường Tăng Nhơn Phú tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm “mỗi hộ dân, mỗi khu phố, mỗi cơ quan là một pháo đài” trong phòng, chống ma túy; gắn với mục tiêu “ba giảm” (giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại) và “năm tăng” (tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực thực hiện, tăng kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số).

Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu xây dựng 30% địa bàn đạt chuẩn “không ma túy”, tương ứng 26 khu phố, 100% khu phố đăng ký thực hiện.

Theo đánh giá, với sự triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ cơ sở, mục tiêu xây dựng phường Tăng Nhơn Phú không ma túy vào năm 2028 là khả thi.

Camera giám sát được lắp đặt tại nhiều khu vực trọng điểm, giúp lực lượng chức năng theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Việc xây dựng địa bàn không ma túy được xác định là quá trình lâu dài, liên tục, lấy sự bình yên và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.