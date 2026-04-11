Cự cãi sau cuộc nhậu, bị bạn gái tấn công bằng dao đến tử vong 11/04/2026 21:34

(PLO)- Sau khi xảy ra cự cãi vì mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ quay lại tìm bạn trai rồi dùng dao tấn công nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 11-4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lấy lời khai Ninh Tuyết Anh (44 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Cự cãi sau cuộc nhậu, người đàn ông bị bạn gái tấn công bằng dao, tử vong. Ảnh: PHẠM HẢI



Trưa 9-4, người dân tại khu vực trước chung cư trên đường Nguyễn Ngọc Phương (phường Thạnh Mỹ Tây) nghe tiếng cự cãi lớn. Ít phút sau, một người đàn ông gục ngã. Khi người dân đến kiểm tra thì xác định nạn nhân đã tử vong nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM trích xuất camera, ghi lời nhân chứng và truy xét đối tượng gây án. Nạn nhân được xác định là anh V.H.T.L (49 tuổi, ngụ phường Rạch Ông, TP.HCM).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Ninh Tuyết Anh ngay sau đó. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận trưa 9-4 có ngồi nhậu cùng anh L. và hai người khác trên đường Nguyễn Ngọc Phương.

Trong lúc nhậu, hai người xảy ra mâu thuẫn nên Tuyết Anh bỏ về. Tuy nhiên, sau đó đối tượng quay lại tìm bạn trai để "giải quyết". Khi thấy anh L. đang nằm ở khu vực bờ kè, Tuyết Anh đã cầm dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.