Nam thanh niên bị nhóm người cầm hung khí tấn công tại quán ăn ở TP.HCM 14/04/2026 14:27

(PLO)- Nam thanh niên đang ngồi ăn cùng bạn thì bất ngờ bị nhóm người xông vào dùng ghế và vật nhọn tấn công, gây thương tích.

Ngày 14-4, Công an phường Phú Lợi, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ vụ ẩu đả gây thương tích xảy ra tại một quán ăn trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi.

Nạn nhân được xác định là anh VHXP (24 tuổi, quê Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, anh P. cùng nhóm bạn đang ăn uống tại một quán nướng trên địa bàn thì bất ngờ có khoảng 4 nam thanh niên xông vào.

Nhóm người này dùng ghế đánh liên tiếp vào người anh P. Dù nạn nhân đã gục xuống, nhóm này vẫn tiếp tục vây đánh. Phát hiện vụ việc, một số người trong quán chạy vào can ngăn, nhóm thanh niên sau đó rời đi.

Hình ảnh ghi nhận nhóm người cầm theo hung khí tấn công nam thanh niên trong quán nhậu. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến anh P. bị thương vùng đầu, chảy máu ở tay phải và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo nhân chứng, trong nhóm người hành hung có người mang theo vật nhọn giống dao. Một số người cho biết trước đó nhóm này ngồi ở bàn bên cạnh, sau khi ăn uống xong thì rời đi rồi quay lại tấn công anh P.

Anh VHXP (24 tuổi, quê Đắk Lắk) bị nhóm người hành hung trong quán nhậu. Ảnh: NNCC

Trao đổi với PLO, chị D. (chị gái nạn nhân) cho biết gia đình rất lo lắng vì trước đây anh P. từng bị chấn thương vùng mũi, nay tiếp tục bị đánh và trong nhóm có người mang theo hung khí.

“Hiện em P. đã được đưa về nhà để theo dõi, chăm sóc. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý vụ việc”- chị D. nói.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi cũng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.