Người dân cùng tài xế giải cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe container sau va chạm 12/04/2026 13:43

(PLO)- Va chạm với xe đầu kéo khi đang qua giao lộ, người phụ nữ đi xe đạp bị cuốn vào gầm phương tiện, mắc kẹt và bị thương nặng.

Trưa 12-4, Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM, bảo vệ hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo container và xe đạp xảy ra trên địa bàn.

Va chạm giữa xe container và xe đạp, người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe được người dân và tài xế giải cứu trong tình trạng bị thương nặng. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại ngã ba đường Trần Công An – Nguyễn Văn Luông. Thời điểm này, ô tô đầu kéo container lưu thông trên đường Trần Công An, khi đến giao lộ thì rẽ phải theo hướng đi Đồng Nai.

Lúc này, phương tiện xảy ra va chạm với xe đạp do một người phụ nữ điều khiển, phía sau chở theo nhiều hàng hóa.

Cú va chạm khiến cả người và xe đạp bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Nạn nhân mắc kẹt dưới gầm phương tiện, được tài xế cùng người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Xe đạp và người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe sau va chạm. Ảnh: XUÂN MINH

Tại hiện trường, hàng hóa trên xe đạp rơi vương vãi khắp mặt đường, phương tiện bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giao lộ đông xe cộ qua lại khiến giao thông bị ảnh hưởng, xảy ra ùn ứ.

Công an TP.HCM đang lấy lời khai của nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.