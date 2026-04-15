Một phường ở TP.HCM cho phép làm nhiều thủ tục hành chính tại một điểm 15/04/2026 18:00

(PLO)- Mô hình “Một điểm đến – Đa tiện ích” giúp người dân, hộ kinh doanh có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại một địa điểm.

Ngày 15-4, UBND phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Một điểm đến – Đa tiện ích” dành cho hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời ký kết hợp tác với các ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

UBND phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM, tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Một điểm đến – Đa tiện ích” dành cho hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Mô hình “Một điểm đến – Đa tiện ích” cho hơn 3.500 hộ kinh doanh

Theo UBND phường, mô hình được triển khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công, cho phép người dân thực hiện đồng thời nhiều thủ tục như đăng ký hộ kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký và nộp thuế điện tử tại cùng một địa điểm.

Quy trình được thiết kế theo hướng liên thông giữa các bộ phận chuyên môn và các đơn vị phối hợp, giúp giảm số lần đi lại, rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và nâng cao trải nghiệm cho người dân, hướng đến mục tiêu “một lần đến, giải quyết nhiều việc”.

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài các thủ tục cơ bản, mô hình còn hỗ trợ tư vấn ban đầu cho hộ kinh doanh về nghĩa vụ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, đăng ký chữ ký số cũng như hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng phù hợp. Điều này góp phần giúp người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, dễ dàng hòa nhập vào môi trường kinh doanh hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, cho biết để đảm bảo triển khai hiệu quả, các đơn vị sẽ ưu tiên những nội dung thiết thực như tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ khu phố, công nhân, người lao động và các hộ kinh doanh.

“Chúng tôi xác định phải làm từng bước chắc chắn, bắt đầu từ những việc gần gũi, dễ tiếp cận với người dân. Song song đó, việc tích hợp hệ thống camera an ninh gắn với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là yêu cầu cấp bách, đồng thời dữ liệu phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”, ông Vũ nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo phường, việc hình thành một hệ sinh thái phục vụ hành chính, tài chính, số hóa ngay tại cơ sở không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ.

Ông Phan Hải Hưng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Gia Định Mobifone TP.HCM, phát biểu trong buổi ký kết. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại lễ ký kết, ông Lê Minh Truyền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, cho biết mô hình nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.

Hiện trên địa bàn phường có hơn 3.500 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động và góp phần tăng nguồn thu ngân sách.

“Với mô hình này, lần đầu tiên người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục tại một điểm duy nhất. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế tiếp xúc trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước”, ông Truyền nói.

Ký kết hợp tác chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, UBND phường Tân Sơn Hòa cũng ký kết hợp tác với Mobifone TP.HCM (Trung tâm Kinh doanh Gia Định) để triển khai các giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn.

Ông Lê Minh Truyền, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: PHẠM HẢI

Các nội dung hợp tác tập trung vào xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý; ứng dụng AI hỗ trợ cán bộ trong xử lý hồ sơ và tương tác với người dân; tích hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời chú trọng đến việc bảo mật, an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, các bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp. Việc này nhằm giúp các hộ kinh doanh từng bước tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số, từ thanh toán điện tử đến quản lý hoạt động kinh doanh.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Mobifone và UBND phường Tân Sơn Hoà. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng chú ý, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt được xác định là một trong những trọng tâm của chương trình hợp tác. Thông qua mở tài khoản ngân hàng, sử dụng mã QR, ví điện tử…, các hộ kinh doanh có thể minh bạch hóa doanh thu, thuận tiện trong kê khai và nộp thuế, nâng cao uy tín trong hoạt động kinh doanh.

Theo UBND phường Tân Sơn Hòa, việc triển khai đồng bộ cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân mà còn góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số tại địa phương.

Lãnh đạo hội doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính ở cấp cơ sở, từ đó có thể nhân rộng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.