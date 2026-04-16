Không điều tiết giao thông, đơn vị thi công trên cao tốc bị phạt 14 triệu đồng 16/04/2026 14:52

(PLO)- Đơn vị thi công trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bị xử phạt 14 triệu đồng do không bố trí điều tiết giao thông, gây ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngày 16-4, Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6) đã lập biên bản xử phạt một đơn vị thi công trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với số tiền lên đến 14 triệu đồng.

Theo C08, trước đó, vào khoảng 17 giờ 10 ngày 12-4, tại Km16+500 (thuộc xã An Phước, TP.HCM), trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường, đơn vị thi công không bố trí nhân viên có chuyên môn để hướng dẫn, điều tiết giao thông theo phương án đã được phê duyệt.

Việc thiếu lực lượng điều tiết khiến khu vực này xảy ra ùn ứ giao thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Hình ảnh ghi nhận xe trộn bê tông di chuyển trong công trình để nhập vào cao tốc không có người điều tiết, cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: CA

Cũng theo ghi nhận, một xe trộn bê tông biển số 60C-317... đã đi vào cao tốc tại điểm mở khi không có lực lượng hướng dẫn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 8 Nghị định 336/2025/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt từ 10 đến 14 triệu đồng. Đại diện đơn vị thi công đã thừa nhận vi phạm, cam kết khắc phục và chấp hành quyết định xử phạt.

Đại diện đơn vị thi công và tài xế xe trộn bê tông làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương bổ sung đầy đủ lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông, đồng thời lắp đặt hệ thống cảnh báo, rào chắn nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.