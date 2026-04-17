Hải Phòng: Nhóm thanh niên dàn cảnh cướp lại xe máy đã bán 17/04/2026 16:18

(PLO)- Sau khi bán chiếc xe máy không giấy tờ, nhóm thanh niên lên kế hoạch dàn cảnh, dùng hung khí truy đuổi để cướp lại xe vì cho rằng nạn nhân sẽ không dám trình báo công an.

Ngày 17-4, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ nhóm thanh niên liên quan đến hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 13-4, Tổ công tác HP22 Công an phường Lê Chân khi đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Sen (phường Lê Chân) phát hiện 2 xe máy rượt đuổi nhau tốc độ cao. Thanh niên ngồi sau xe truy đuổi cầm thanh kiếm dài khoảng 1m. Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ đối tượng cầm kiếm, các thành viên còn lại bỏ chạy.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ. Ảnh: CAHP

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt là Lê Văn Bảo Nam (16 tuổi, ngụ phường Đông Hải). Nam khai được một người bạn quen qua mạng xã hội có nickname “Chung Hieu” rủ đi cướp xe.

Mở rộng điều tra, đến đêm 14-4, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 5 thanh niên có liên quan.

Theo điều tra, Đoàn Chung Hiếu (17 tuổi, ngụ phường Hải An) mua một xe máy Honda Airblade không giấy tờ, sau đó bán lại cho anh Trần Mạnh Q (17 tuổi, ngụ phường Đông Hải) với giá 14,5 triệu đồng. Sau khi bán, Hiếu lên kế hoạch cướp lại chiếc xe này vì cho rằng xe không giấy tờ thì bị hại sẽ không dám báo công an.

Ngày 12-4, Hiếu bàn bạc với Vũ Phương Phú và Phùng Văn Hải (cùng 17 tuổi, ngụ phường Hải An) để thực hiện kế hoạch.

Do Phú quen biết anh Q nên cả nhóm giao Phú rủ anh Q đi "lượn đường" bằng chính chiếc xe mới mua của Hiếu. Hiếu chuẩn bị chai thủy tinh và rủ thêm Nam tham gia, còn Hải mang theo kiếm.

Tang vật thu giữ từ vụ án. Ảnh: CAHP

Đúng kế hoạch, khoảng 0 giờ ngày 13-4, khi Phú đang chở anh Q đến khu vực vòng xuyến Bùi Viện, Phú nháy đèn và bấm còi ra tín hiệu cho đồng bọn bám theo gây sự. Nhóm này rượt đuổi qua nhiều tuyến phố. Theo kịch bản, đến đoạn đường vắng, Phú sẽ giảm tốc độ để Hiếu vượt lên dùng kiếm đe dọa anh Q, sau đó Phú giả vờ bỏ chạy để đồng phạm chiếm đoạt lại xe.

Tuy nhiên, khi đến đường Hồ Sen, Nam bị Tổ công tác HP22 bắt giữ, các đối tượng còn lại trốn thoát. Ngày 13-4, lo sợ bị lộ, Hiếu bảo Phú khuyên anh Q bán chiếc xe trên cho người lạ với giá 18 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.