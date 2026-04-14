Công an thông tin kết quả nồng độ cồn vụ nữ tài xế ô tô va chạm liên hoàn ở Hà Nội 14/04/2026 07:52

(PLO)- Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an đã kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy nữ tài xế điều khiển ô tô cùng 3 người liên quan.

Sáng 14-4, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ tai nạn giữa ô tô BKS 30L-221.xx với hai xe máy và một xe tải trên đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 19 giờ tối 13-4, ô tô BKS 30L-221.xx do chị L.T.T (33 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển trên đường Doãn Kế Thiện (hướng từ Phạm Văn Đồng đi Trần Vỹ). Khi đến trước số nhà 84, xe này va chạm với hai xe máy đi phía trước cùng chiều.

Sau đó, ô tô do chị T. điều khiển tiếp tục va chạm với ô tô BKS 30E-393.xx do anh L.T.A (36 tuổi, trú tại Bắc Ninh) điều khiển đang di chuyển chiều ngược lại.

Camera ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, 4 phương tiện bị hư hỏng. Sau va chạm, nữ tài xế có biểu hiện "lạ", ngồi trên ghế lái khoảng 15 phút mới xuống xe.

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tra vụ việc. Một người đi xe máy được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế ngồi trên xe nhiều phút rồi mới xuống được khỏi xe

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chị T. và ba lái xe liên quan, kết quả đều không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Làm việc với công an, chị T. cho biết trước khi lái xe, do mâu thuẫn gia đình nên tâm lý bất ổn, dẫn đến thiếu tập trung quan sát và gây tai nạn.