Tạm giữ hình sự người vi phạm nồng độ cồn, quay xe tông CSGT trọng thương 07/04/2026 16:20

(PLO)- Bùi Văn Hùng chưa có giấy phép lái xe máy nhưng vẫn chở ba, vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh còn quay xe lại tông vào đại uý CSGT.

Chiều 7-4, Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Hùng (21 tuổi, trú xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đoạn đường hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 6-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quyết Thắng (tỉnh Phú Thọ), Tổ công tác Phòng CSGT tỉnh Phú Thọ phát hiện xe mô tô BKS 28B1-326.47 chở ba, không đội mũ bảo hiểm.

Nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Hùng là người điều khiển chiếc xe máy nêu trên đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi bỏ chạy.

Sau đó, Hùng liều lĩnh, manh động điều khiển xe mô tô quay đầu, tăng ga đâm thẳng vào đại úy Vũ Huy Thành (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) đang thực hiện nhiệm vụ. Cú tông mạnh khiến đại úy Vũ Huy Thành bị thương gãy xương cẳng chân trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế Hùng cùng hai người ngồi sau xe của Hùng và đưa đại úy Vũ Huy Thành đi cấp cứu.

Bùi Văn Hùng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra cho thấy Hùng vi phạm nghiêm trọng với nồng độ cồn 0,755mg/1 khí thở, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm.

Sáng nay, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên đại úy Vũ Huy Thành.

Tại bệnh viện, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ cùng lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ CSGT trong quá trình thi hành công vụ, kiên quyết phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mong muốn đội ngũ y, bác sĩ và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc để đại úy Vũ Huy Thành sớm bình phục, trở lại công tác.

Ngoài điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi giao xe cho Hùng không đủ điều kiện khi tham gia giao thông để xử lý nghiêm minh.