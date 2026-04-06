Khởi tố người điều hành hai công ty mua bán hóa đơn khống hàng trăm tỉ 06/04/2026 15:54

(PLO)- Nguyễn Đức Nghĩa điều hành hai công ty, móc nối với nhiều người qua Zalo, Telegram để mua bán hóa đơn khống nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 6-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa (53 tuổi, trú thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố sáu bị can liên quan tại các địa phương khác.

Nguyễn Đức Nghĩa bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình kinh doanh tại xã Tề Lỗ, Nghĩa nhận thấy nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng khống. Mục đích của việc này là để hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào.

Nghĩa là người trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH máy công trình Trường An.

Để thực hiện hành vi, Nghĩa sử dụng các mối quan hệ xã hội và mạng xã hội như Zalo, Telegram liên hệ mua hóa đơn khống. Sau đó, Nghĩa bán lại các hóa đơn này trong và ngoài tỉnh để hưởng chênh lệch.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số hóa đơn giá trị gia tăng mà Nghĩa và các đối tượng mua bán trái phép có giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.