Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình và nhiều vụ việc điển hình 06/04/2026 15:09

(PLO)- Công an TP Hà Nội vừa khám phá thành công nhiều vụ án lớn, đồng thời đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn phạm tội mới của các đối tượng.

Lúc 17 giờ chiều nay (6-4), Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý 1-2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 3-4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.

Trong số các vụ việc điển hình, Công an TP Hà Nội tập trung vào vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh.

Vụ án thứ hai là vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tiếp theo là vụ án tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa, nhận và môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc. Vụ việc được phát hiện ngày 7-6-2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan.

Công an TP Hà Nội khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch. Ảnh: CA

Vụ thứ tư liên quan đến các đối tượng lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cuối cùng, Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng quốc tịch nước ngoài thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia trên địa bàn TP.

Liên quan đến các vụ việc khác, Đại tá Nguyễn Đức Long cũng thông tin về việc tiếp nhận, xử lý đơn tố giác Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội.