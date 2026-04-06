Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Vi phạm thực phẩm bẩn phải xử lý ở mức cao nhất 06/04/2026 20:30

(PLO)- Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, việc cố tình thu mua lợn ốm, chết tuồn vào bếp ăn của học sinh và công nhân không chỉ là hành vi trục lợi kinh tế đơn thuần, mà còn là tội ác đầu độc thế hệ tương lai.

Chiều 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý 1 năm 2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, trả lời báo chí tại Hội nghị.

Liên quan chuyên án triệt phá đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn lợn bệnh vào trường học và bếp ăn tập thể, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định quan điểm xử lý “không có vùng cấm”, làm rõ toàn bộ đường đi của thực phẩm bẩn.

Ông nhấn mạnh, hành vi kinh doanh thịt lợn bệnh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là “tội ác đầu độc thế hệ tương lai”. Do đó, lực lượng chức năng phải truy xuất đến cùng nguồn gốc, đường đi, đồng thời kiến nghị xử lý ở mức cao nhất đối với các đối tượng vi phạm.

Theo Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra xác định các đối tượng thu mua lợn ốm, lợn chết với giá rẻ từ nhiều nơi như ở Phú Thọ, Lào Cai... sau đó sơ chế, vận chuyển về kho của Công ty Cường Phát để tiêu thụ. Tổng lượng thịt đã thu mua lên tới hơn 300 tấn, chỉ bằng khoảng 1/3 giá thị trường.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cung cấp thông tin.

Số thịt này tiếp tục được bán cho các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, trong đó có doanh nghiệp phục vụ hàng chục trường học và cơ sở mầm non. Cơ quan công an đang làm rõ liệu các đơn vị này có liên quan, tiếp tay hay chỉ là bên mua bị lừa.

Quá trình điều tra kéo dài 6 tháng với nhiều khó khăn, song Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác định phải xử lý triệt để. “Nếu không làm đến nơi đến chốn, thực phẩm bẩn sẽ tiếp tục len lỏi vào bữa ăn của học sinh, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe cộng đồng”, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, phát biểu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu cơ quan điều tra phải thu thập đầy đủ chứng cứ việc đưa lợn bệnh vào bếp ăn, không dừng ở mức nghi vấn. Đồng thời, ông đặt vấn đề làm rõ trách nhiệm quản lý khi hàng trăm tấn lợn bệnh có thể lọt qua kiểm dịch.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các đơn vị liên quan, đặc biệt là hệ thống kiểm dịch và chính quyền cơ sở, nhằm làm rõ có hay không sự buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay.

Theo ông, chuyên án không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng thu gom mà sẽ tiếp tục truy vết toàn bộ nơi tiêu thụ số thịt bẩn, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Chúng tôi hứa với nhân dân sẽ làm đến cùng để làm sạch môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.