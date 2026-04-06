Công an Hà Nội triệt phá 3 vụ án có yếu tố nước ngoài hoạt động lừa đảo 06/04/2026 19:04

(PLO)- Công an TP Hà Nội thông tin, trong quý 1-2026 đã phát hiện 3 vụ, bắt 58 người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng...

Tại Hội nghị thông tin báo chí chiều 6-4, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia của các đối tượng có quốc tịch nước ngoài trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, trong thời gian qua, sau khi các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Campuchia truy quét mạnh các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, các đối tượng có xu hướng dạt sang các nước trong khu vực để tìm địa bàn hoạt động, trong đó có Việt Nam.

CATP đã sớm nhận diện và tiến hành quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với người nước ngoài vào Hà Nội để phạm tội, vi phạm pháp luật xuyên quốc gia.

Từ ngày 15-12-2025 đến 14-3-2026, CATP đã phát hiện 3 vụ việc, 58 người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép...

Qua công tác đấu tranh với nhóm này, CATP nhận thấy các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo “đàn em” cấu kết với người Việt Nam để tìm địa điểm thuê nhà; chủ yếu là tại các khu nhà ở, chung cư cao cấp trong khu vực thường có người nước ngoài sinh sống, làm việc để các đối tượng có thể thoải mái sinh hoạt; chuẩn bị hệ thống máy tính và các thiết bị simbox, điện thoại di động.

Công an TP Hà Nội thông tin về nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ảnh: MINH TRÚC

Sau khi lựa chọn được địa điểm hoạt động, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài bố trí 1 người nước ngoài giữ vai trò “quản lý” tại Việt Nam, tiến hành làm thủ tục đưa những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức xin visa du lịch để trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc đối với người dân ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt, không lừa đảo người Việt Nam để tránh phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam.

Quá trình hoạt động, các đối tượng lập các công ty chứng khoán quốc tế để làm “bình phong”. Sau đó hoạt động theo các nhóm nhỏ, phân tán, không hoạt động tại 1 địa điểm cố định mà định kỳ thay đổi địa điểm để tránh sự quản lý của lực lượng chức năng và thường thuê người Việt Nam để dọn dẹp, mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người nước ngoài đến Hà Nội để hoạt động vi phạm pháp luật xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng đến tin của Thủ đô Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, CATP đề nghị nhân dân, đặc biệt là những người có căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp cho cơ quan Công an với những đối tượng có biểu hiện nghi vấn để xử lý theo quy định.