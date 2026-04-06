Khởi tố thêm 26 bị can trong vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 06/04/2026 18:40

(PLO)- Liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, CATP Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can khác và khởi tố bổ sung vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án Đánh bạc.

Chiều 6-4, Công an TP Hà Nội đã thông tin báo chí về vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương.

Trước đó, ngày 18-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ phát hiện ngày 7-6-2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương (TP Hà Nội) và tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố đối với 40 bị can về các tội phạm nêu trên.

Việc khởi tố nêu trên đã được CATP Hà Nội thông tin trong cuộc họp báo chí ngày 23-6-2025. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, so với kết quả tại cuộc họp báo chí lần trước, đến nay, CATP Hà Nội đã khởi tố bổ sung thêm vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án Đánh bạc.

Đồng thời, khởi tố thêm 26 bị can khác (tổng số hiện nay là 66 bị can) về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc.

Cụ thể, Viện pháp y tâm thần Trung ương có 43 bị can, trong đó có cả các Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện (4 bị can); Lãnh đạo cấp phòng và tương đương (6 bị can); Cán bộ, điều dưỡng (29 bị can); Bảo vệ (4 bị can); Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa: 2 bị can (trong đó có 1 lãnh đạo phòng; 1 cán bộ, giám định viên); Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can (cả 3 đều là giám định viên và là lãnh đạo trung tâm); 4 bị can là cán bộ cơ quan tư pháp (Công an, VKSND); 1 bị can lãnh đạo khoa Bệnh viện tâm thần Hà Nội; Đối tượng chữa bệnh bắt buộc tâm thần: 4 bị can; Đối tượng tự do: 9 bị can.

Đáng chú ý, trong số 66 bị can này có 28 bị can nguyên là Đảng viên đều đã bị cơ quan điều tra đề nghị Đảng ủy các cấp xử lý bằng quyết định Khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng theo quy định.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc (tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm miền núi phía Bắc và Trung ương Biên Hòa). Qua đó, đến nay đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật.

Trong đó đặc biệt có một số bị can trong quá trình chữa bệnh bắt buộc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hàng chục kilogam ma túy khi đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Đồng thời, công tác thu hồi tài sản được thực hiện triệt để với hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.

CATP Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can khác và khởi tố bổ sung thêm vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án Đánh bạc. Ảnh: ĐẮC LAM

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, CATP Hà Nội xác định, các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi để phạm tội.

Đồng thời, đây là vụ án tổng hợp có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

Hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc trong công tác khám chữa bệnh tâm thần là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng để làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các bị can, bị cáo, bị án với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra hậu quả làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giám định pháp y tâm thần.

Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự nhà nước trong công tác quản lý, khám và chữa bệnh tâm thần và công tác điều trị tâm thần bắt buộc, gây bức xúc trong dư luận xã hội; tác động tiêu cực đến niềm tin của người dân đối với các cơ quan tư pháp trực tiếp liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong thời gian tới, với tinh thần thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý tội phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", CATP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để kịp thời xử lý triệt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và quyết tâm đưa các đối tượng “tâm thần giả” có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan để trở lại hiện trạng ban đầu và buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định.

Thông qua cuộc họp báo, CATP Hà Nội đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền đến tất cả các cơ quan tư pháp trong toàn quốc để đề nghị các đơn vị tự tổ chức rà soát lại các vụ án, vụ việc có đối tượng được đưa đi giám định pháp y tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và các cơ sở giám định pháp y tâm thần trong toàn quốc từ năm 2020 đến nay nếu có nghi vấn và phối hợp với CATP Hà Nội để điều tra làm rõ.

Đồng thời cũng kêu gọi các đối tượng có hành vi phạm tội liên quan chủ động đầu thú khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Điều trị bắt buộc vẫn gọi điện thoại sai "đàn em" giao ma túy

Về vụ án các đối tượng lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương để hoạt động tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, CATP Hà Nội cho biết, qua công tác nghiệp vụ và nắm hình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP đã phát hiện đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn liên quan bệnh nhân điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (xã Thường Tín, Hà Nội).

Cụ thể, đường dây do đối tượng Bùi Thị Thanh Thủy cầm đầu, đối tượng này đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Khoa điều trị bắt buộc, Viện pháp y tâm thần Trung ương theo Quyết định của Viện KSND TP Hà Nội.

"Đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng", Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo CATP Hà Nội, Bùi Thị Thanh Thủy có hồ sơ bệnh án tâm thần (rối loạn trầm cảm tái diễn) và sử dụng vỏ bọc bệnh nhân thi hành quyết định chữa bệnh bắt buộc. Tuy nhiên, quá trình điều trị bắt buộc, Thủy có quan hệ thân thiết với một số y bác sỹ, nhân viên phục vụ trong viện và được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán trái phép chất ma túy.

Thậm chí Thủy được chính nhân viên y tế cho ra ngoài về nhà con trai. Thủy không trực tiếp đi giao ma túy mà chỉ đạo Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt mang ma túy đi bán cho khách ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và trên địa bàn Hà Nội... Việc mua bán ma túy này được đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.

Trong các ngày từ 9-7 đến 17-7-2025, CATP đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng hành vi liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ được gồm 22kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng (dạng côn) và một số tài liệu đồ vật khác.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến nay, CATP đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 3 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.